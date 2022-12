Wattenscheid: Tannen selbst schlagen bei Landwirt Appelbaum

Beim Wattenscheider Landwirt Appelbaum kann man wieder Tannenbäume selbst schlagen: am 11. und 18. Dezember. Für WAZ-Leser gibt’s einen Rabatt.

Seit Jahren der Renner unter den Weihnachtsbäumen: die Nordmanntanne. Und wer seinen Baum hier in der Nähe selbst schlagen will, kann dies auf dem Bauernhof Appelbaum in Wattenscheid-Sevinghausen tun. „Die Nachfrage gilt zu 99 Prozent der Nordmanntanne“, so der erfahrene Landwirt. Edeltannen seien halt nicht mehr so gefragt. Auch wenn es da große Unterschiede gibt.

Nordmanntanne besonders gefragt

Es ist ganz besonders schön, nostalgisch an Weihnachten stolz unter einer selbstgeschlagenen Tanne mit Kindern und Angehörigen die Geschenke zu öffnen und das Weihnachtsfest zu feiern. Der Hof von Hermann Appelbaum mit den großen Tannen-Feldern liegt idyllisch im grünen Sevinghausen in Bochum-Wattenscheid, In den Höfen 2. Und fürs Selbstschlagen bieten sich in diesem Jahr gleich zwei Termine an, um mit der Säge eine Tanne selbst zu fällen: am 11. und am 18. Dezember in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

An diesen Adventswochenenden könnte die Idylle zusätzliche Ausstrahlung erhalten, falls Schneeflocken vom Himmel fallen, denn der Dezember soll laut Wettervorhersage sehr kalt werden - aber ob das hier von Schnee gekrönt ist, gilt natürlich abzuwarten. Auf jeden Fall liegt auf dem Appelbaum-Hof der Geruch von Glühwein in der Luft, und es gibt auch Bratwürstchen. Es soll auf jeden Fall wie immer schon in den Vorjahren in gemütlicher Atmosphäre zugehen, betont Hermann Appelbaum. Die Auswahl könnte allerdings schwer fallen: Wenn man in dem Gelände in Wattenscheid-Sevinghausen mit den tausenden Tannen steht, sieht man nur noch Nadeln (und eventuell Schnee), soweit das Auge reicht.

Doch bevor man an diesen Tagen zum gemütlichen Teil übergeht, heißt es zunächst: Ran mit der Säge (die eigene am besten mitbringen, es liegen aber auch welche aus) – und los geht’s dann an diesen beiden Tagen mit der Suche nach dem schönsten Baum. „Und festes Schuhwerk anziehen“, so Hermann Appelbaum.

WAZ-Leser zahlen weniger

Die Möglichkeit, den Baum selbst zu schlagen, gibt es an diesen beiden Terminen in Bochum nur hier. Leser der WAZ erhalten an diesen beiden Tagen 15 Prozent Rabatt (nur mit dem aus der Zeitung ausgeschnittenen Coupon). Und es gibt eine Fotoaktion mit dem Nikolaus - aber nur am 11. Dezember.

In den Vorjahren war der Andrang stets groß, um mit der Familie eine passende Tanne in gemütlicher Runde zu finden. Tenor: Alles frisch, und der Baum steht zu Hause lange, ohne schnell auszutrocknen und zu nadeln. Hermann Appelbaum erklärt, warum das so ist: „Die Tannen, die man fertig kaufen kann, kommen von weit her und wurden häufig schon zwei Monate vor Weihnachten geschlagen. Unsere Bäume sind hingegen frisch.“ Auch die Bäume, die man ab 9. Dezember wochentags von 10 bis 18 Uhr auf dem Hof ohne selbst ohne zu sägen kaufen kann, wurden hier frisch geschlagen und stammen direkt von den Feldern.

„Die meisten Leute kommen am zweiten und dritten Adventswochenende, um einen Baum zu kaufen“, so Hermann Appelbaum. Bis zum 23. Dezember hat er geöffnet. Wählen darf der Kunde zwischen allen Größen. Nordmann- oder Edeltanne? Die Kunden sind oft bereits gut informiert: Die einen sagen, Edeltannen duften besser als die Nordmänner, ab diese piksen dafür nicht. Diese Frage muss jede Familie für sich entscheiden. Und können dann das entsprechende Exemplar in den Kofferraum legen. Auch selbst gesägt.

