Wattenscheid. Überfall mit einem Messer: Die Kripo sucht einen Mann, der in Wattenscheid eine Angestellte in einem Kiosk an der Weststraße überfallen hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wattenscheid: Räuber überfällt Kiosk mit einem Messer

Erst bestellte er ein Bier, dann bedrohte er die Angestellte: Nach einem Raub auf einen Kiosk in Wattenscheid die Kripo Bochum nach Zeugen.

Am Sonntag (15.) gegen 17.30 Uhr erschien der Täter am Verkaufsfenster des Kiosks an der Weststraße 110, berichtet die Polizei. Als die Angestellte die bestellte Bierflasche aus dem Lager holen wollte, sprang der Täter durch das Fenster und bedrohte die Frau mit einem Messer.

Die überfallene Frau blieb trotz des Messers unverletzt

Nach einem kurzen Gerangel griff der Räuber in die Kasse, anschließend flüchtete er mit Bargeld. Die Frau blieb unverletzt.

So wird er Täter beschrieben: männlich, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, kurze, dunkle Haare, nach Zeugenangaben „südländisches“ Aussehen“. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle Hose (blau oder schwarz), eine graue Jacke und eine graue Kappe.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234/909 4135 oder -4441 um Hinweise.