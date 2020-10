Wattenscheid: Polizei Bochum stellt fünf Graffiti-Schmierer

Fünf Jugendliche haben am Mittwochabend Graffiti in Wattenscheid gesprüht. Die Polizei Bochum hat sie erwischt, sie erhalten eine Anzeige.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Polizeibeamte der Wattenscheider Wache am Mittwochabend (14. Oktober) mehrere Tatverdächtige erwischen, die an mehreren Stellen an der Propst-Hellmich-Promade Graffiti gesprüht hatte. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten diverse Spraydosen sicher. Außerdem wurde bei dem 18-Jährigen Betäubungsmittel gefunden, so die Polizei Bochum.

Unter anderem an Trafohäuschen, Baucontainer und einer Bushaltestelle haben die Jugendlichen Graffiti gesprüht. Ein Zeuge beobachtete die Gruppe und rief die Polizei. Die Beamten trafen gegen 22.45 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße auf die Gruppe, darunter drei männliche Wattenscheider (16, 17 und 18 Jahre) sowie zwei Schülerinnen (16 aus Wattenscheid, 17 aus Bochum).

Jugendliche aus Wattenscheid erhalten Anzeige

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten diverse Spraydosen sicher. Die Jugendlichen erhalten nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, der 18-Jährige zudem eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

