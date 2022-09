Wattenscheid: Neuer Kunstkalender im Galeriehaus vorgestellt

Wattenscheid. 200 Exemplare gibt es von dem Kunstkalender mit dem Titel „Arbeiten auf Papier“. Er greift eine Ausstellung vom Galerie-Haus Wattenscheid auf.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit Papierarbeiten war das Thema der vergangenen Ausstellung „Arbeiten auf Papier“ im Kunst- und Galeriehaus, Lohrheidestraße 57, initiiert vom Bund internationaler Künstler (BiK). Dabei konnten die Besucher der Ausstellung ihre Auswahl aus den gezeigten Arbeiten für einen Kunst-Kalender treffen.

Das überraschend vielseitige Ergebnis dieser Publikums-Abstimmung zeigen die 12+1 für diesen Kalender jurierten Arbeiten. Alle Stimmzettel nahmen schließlich an der Verlosung von 20 Vorzugsausgaben des Kalenders mit den Signaturen aller beteiligten Künstler teil. Den ersten Gewinnerinnen wurde der druckfrische Kalender durch Bernd A. Gülker und Tobias Schmitz vom Kunstzentrum überreicht.

Streng limitierter Kalender

Am vergangenen Samstag wurde der limitierte Kalender (200 Exemplare) im Rahmen der Vernissage zur neuen Ausstellung „Element und Zeichen“ den Besuchern vorgestellt. Insgesamt 29 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit der Darstellung der Elemente und dem modernen Zeichen auseinandergesetzt. Das Spektrum reicht von Malerei und Illustration über Objekt und Foto bis hin zur Videoinstallation.

Die Ausstellung ist bis zum 26. November zu sehen. Sie ist dienstags, mittwochs, donnerstags, 17.30 bis 20, Samstag 12 -17 und Sonntag 11 -15 geöffnet. In den NRW-Herbstferien (4.-15.10.) ist die Ausstellung an den Wochenenden geöffnet. Am 1. November (Allerheiligen) bleibt die Ausstellung geschlossen.

