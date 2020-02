Wattenscheid: Jecken feiern ausgelassen bei der Prunksitzung

Wattenscheid. Die Prunksitzung der Günnigfelder Karnevalsgesellschaft in der Stadthalle sorgte für Stimmung.

„Freunde der Nacht“, steht am Samstagabend groß über der Bühne: Schon Tradition hat die große Prunksitzung der Günnigfelder Karnevalsgesellschaft (GüKaGe) in der Stadthalle Wattenscheid mit viel Bühnenprogramm und zahlreichen Gästen.

Von Musik bis Comedy reichte das Programm in der Stadthalle Wattenscheid. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Auch diesmal herrschte in der „guten Stube“ an der Saarlandstraße viel Stimmung, auch wenn die Halle nicht ganz ausverkauft war. Sitzungspräsident Marc Westerhoff führte gekonnt durch den Abend: „Wir feiern Karneval mit dem Herzen.“

Spende an Treffpunkt für Menschen mit Behinderungen

Auch in emotionaler Hinsicht hervorzuheben bei diesem Abend ist die Spendenübergabe an den Wattenscheider Treffpunkt für Menschen mit Behinderungen: Das Stadtprinzenpaar konnte 3200 Euro an Treffleiterin Gabi Choryan überreichen, die sich sichtlich sehr darüber freute. Ein Großteil der Summe ist durch den Verkauf der „Zeche Holland“-Anstecker durch das Prinzenpaar zusammengekommen, mit weiteren Spenden konnte der Betrag aufgestockt werden.

Buntes Programm

Ein abwechslungsreiches Programm wird den Besuchern geboten. Das reicht von Akrobatik über Comedy und Musik bis Showtanz vom Feinsten. Über drei Stunden lang beben die Bühnenbretter. Gleich zu Beginn der Sitzung, nach Einzug des GüKaGe-Elferrates, der „Späten Mädchen“ und der Funkenmariechen, entert das neue Wattenscheider Prinzenpaar Bodo I. (Neumann) und Alexandra I. (Hegenberg) samt Gefolge den Saal unter riesigem Beifall und „Wattsche Helau“-Rufen.

Tollen Showtanz in der Stadthalle bot die Gruppe „Calypso“. Foto: Rad

Dann geht es Schlag auf Schlag weiter im Programm: Stimmungsmusik mit dem „Kaafsäck Trompetencorps Dürwiß 1959“, Entertainment mit „Holliewald“, reichlich Applaus erntet der Comedy-Auftritt von „Tobias Gnacke“, musikalisch drehen „De Stroßenräuber“ auf. Ein Höhepunkt war sicherlich der umjubelte Auftritt der Frauenshowtanz-Gruppe „Calypso“, NRW- und Deutscher Meister. Anschließend tanzen die Besucher im Foyer bis weit nach Mitternacht.