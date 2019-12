Wattenscheid: Hilfsaktion erfüllt viele Kinderwünsche

Dort stand einige Wochen lang ein „Wünschebaum“, gespickt mit 60 kleinen Anhängern, auf denen Kinder ihr Wunschgeschenk für Heiligabend aufgeschrieben haben. Es sind Kleinigkeiten, wie ein Spielzeugauto, eine Puppe, ein Kuscheltier oder ein Buch.

Die Aktion trägt dazu bei, dass die Weihnachtswünsche der Kleinen in zahlreichen Familien erfüllt werden können. Kunden von Susanne Liebert haben einen oder mehrere Anhänger mitgenommen und das darauf aufgeschriebene Geschenk dann gekauft. Dabei gibt es eine Obergrenze von rund 20 Euro pro Geschenk.

Alle Geschenke wurden von den Erzieherinnen abgeholt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit hängen Zettel mit Wünschen von Kindern der Kita Centrumplatz und des evangelischen Kinderhauses an diesem Wünschebaum. Gäste des Cafés, die sich an der Aktion beteiligen wollen, besorgen dann die Kleinigkeiten, packen die Sachen liebevoll ein und versehen es mit einem Kärtchen – „aber für die Kinder, die diese Geschenke erhalten, wurde alles vom Christkind gebracht“, sagt Susanne Liebert.

Weihnachtswünsche auf Zettel notiert

Sie freut sich darüber, dass auch in diesem Jahr für alle Zettel ein Geschenk besorgt werden konnte. „Die Kunden kennen nicht den Namen des Kindes, nur das Alter und Geschlecht. Seit acht Jahren findet diese Aktion nunmehr statt, und jedes Mal mit einer sehr positiven Resonanz.“

Die schön eingepackten Geschenke wurden von den Erzieherinnen in dem Café-Stübchen an der Westenfelder Straße 8 abgeholt und dann jeweils an die Kinder und Familien verteilt. Wenn die Kinder sie dann auspacken, „ist die Freude immer riesengroß. Die Wünschebaum-Aktion ist immer wieder ein schöner Erfolg“, erklärt Susanne Liebert. Sie ist stets begeistert, dass sich so viele Kunden an dieser Weihnachtsaktion beteiligen und sich um einen oder sogar um mehrere Wunschzettel an dem Tannenbaum in ihrem Café kümmern.

Die Schenkenden erhalten die Information, was das Kind sich wünscht, wie alt es ist und ob es ein Junge oder Mädchen ist. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt den Zettel dann an sich, besorgt das Geschenk, verpackt es, klebt den Zettel oben drauf und bringt es in das Café-Stübchen.

Mit ihren liebevoll eingepackten und hübsch dekorierten Paketen haben die Spender auch in diesem Jahr dazu beigetragen, dass das Weihnachtsfest für die teilnehmenden Kinder noch etwas wunderbarer wird. Auch im nächsten Jahr soll in der Adventszeit wieder ein Wünschebaum aufgestellt werden.