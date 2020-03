Wattenscheid: Frauen versuchen Schüler im Bus zu bestehlen

Wattenscheid. Drei Frauen haben in Bochum während einer Fahrt in einem Linienbus versucht, Schüler zu bestehlen. Sie hatten weitere mögliche Beute bei sich.

In einem Linienbus in Wattenscheid haben drei Frauen aus Gelsenkirchen am Mittwochnachmittag, 11. März, versucht, Schüler zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilt, erhielten zivile Polizeibeamte der Wache Wattenscheid gegen 16.30 Uhr einen Hinweis auf Taschendiebinnen in dem Bus.

An der Haltestelle Hüller Straße trafen die Beamten auf drei verdächtige Frauen aus Gelsenkirchen. Bei einer Überprüfung habe sich herausgestellt, dass diese versucht hätten, während der Fahrt Schüler zu bestehlen, heißt es in einer Mitteilung. Laut Polizei hatten die polizeibekannten Frauen auch weitere mögliche Beute aus anderen Diebstahlsdelikten bei sich.

