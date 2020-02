Wattenscheid. Zwei brennende Garagen hat die Feuerwehr in Wattenscheid gelöscht. Die Brände fanden nur kurz hintereinander statt.

Wattenscheid: Feuerwehr löscht zwei Garagenbrände

Eine brennende Garage hat die Feuerwehr in der Bertramstraße in Wattenscheid-Leithe gelöscht. In der Nacht zum Dienstag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum um 2.50 Uhr von mehreren Anrufern alarmiert. Ein Trupp der Wattenscheider Wache brachte unter Atemschutz das Feuer schnell unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Garage überwacht, berichtet die Feuerwehr.

Zweiter Brand nur wenige Zeit später

Um 5.25 Uhr wurde die Feuerwehr der Wache in Wattenscheid erneut in die Bertramstraße gerufen, da es im Dachbereich einer Nachbargarage brannte. Nachdem Dachpappe entnommen wurde um an den Brandherd heranzukommen, konnte auch dieser Brand schnell gelöscht werden. Es waren insgesamt 20 Einsatzkräfte vor Ort.

Zur Brandursache wurde am Dienstag noch nichts bekannt.