Wattenscheid: Auto landet im Vorgarten - Fahrerin verletzt

Mit einem Bochumer Rettungswagen wurde die Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Bochum/Wattenscheid. Eine 87-Jährige hat mit ihrem Auto einen Gartenzaun durchbrochen und ist in einem Vorgarten gelandet. Sie wurde leicht verletzt.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in einen Vorgarten gefahren und dabei leicht verletzt worden.

Laut Polizei befuhr die Hernerin am Montag kurz vor 10.30 Uhr die Osterfeldstraße in Wattenscheid und bog in Höhe der Hausnummer 45 auf einen dortigen Parkplatz ein. Zeugenangaben zufolge beschleunigte plötzlich der Wagen, durchbrach einen Gartenzaun und beschädigte die dortige Bepflanzung sowie eine Hauswand.

Auto wurde abgeschleppt

Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234909-5206 zu melden.

