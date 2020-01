Wattenscheid. Langsam, nach langer Zeit des Stillstands, tut sich etwas an mehreren ehemaligen Schulstandorten in Wattenscheid.

Wattenscheid: Aus Ex-Grundschule in Eppendorf wird Wohnhaus

So hatte die Stadt Bochum unter anderem vor rund sechs Jahren vier Grundschulen in Wattenscheid geschlossen, darunter den Standort an der Ruhrstraße 30 in Eppendorf. Das Gebäude wurde an einen Privatinvestor veräußert und soll nun für Wohnzwecke umgebaut werden.

Ein großes Schild informiert über das Vorhaben: „Erstellung hochwertiger Loftwohnungen in historischer Schule sowie Neubau exklusiver Eigentumswohnungen.“ Bauträger für das Projekt ist die Grundinvest Bochum GmbH an der Schlaraffiastraße in Wattenscheid; als Architekt fungiert „Stark Design“.

Neubaugebiete entstehen in Eppendorf

Die Grundstücksgröße des ehemaligen Schulgeländes beträgt rund 2190 qm; das Gebäude bleibt erhalten, wird aber komplett umgebaut, zehn Wohnungen sollen darin Platz finden. Neben der alten Schule (Baujahr 1887), Richtung Osten, ist ein Neubau durch den Privatinvestor geplant. Die Wattenscheider Bezirksvertretung hatte grünes Licht für den Verkauf der ehemaligen Schule gegeben.

Verkauf an Investor

Nördlich des Schulgebäudes, zum Altenwohn- und Pflegeheim Elsa-Brändström-Haus hin, ist eine Kindertagesstätte auf einem Grundstück von 1400 qm mit vier Gruppen und 80 Plätzen geplant. Insgesamt werden links und rechts der Ruhrstraße große Wohngebiete entstehen. Auf der rund 6500 qm großen Fläche „Ruhrstraße Ost“ plant die Stadt bekanntlich ein Neubaugebiet, ebenso auf dem 3000-Quadratmeter-Areal „Ruhrstraße West“, wo vor allem Einfamilienhäuser vorgesehen sind.

Wattenscheid Abriss der Fröbelschule Die Stadt will das Grundstück an der Sommerdellenstraße 23 (7080 qm) verkaufen. Die ehemalige Fröbelschule soll abgebrochen werden, um eine Senioren- und Pflegeeinrichtung der Senioreneinrichtungen Bochum (SBO) zu errichten. Das teilte die Verwaltung im November der Bezirksvertretung mit. Das Grundstück soll an die SBO bzw. an den Investor verkauft werden. Das im nichtöffentlichen Teil eingebrachte Grundstücksgeschäft wurde einstimmig beschlossen.

Auch an weiteren ehemaligen Schulstandorten in Wattenscheid tut sich etwas. Nach dem Abriss der ehemaligen Swidbertschule an der Elisabethstraße in Wattenscheid-Mitte will dort die Awo eine Kita bauen. Die ehemalige Bertramschule in Leithe wird für ein Wohnprojekt genutzt. Für die ehemalige Südfeldmarkschule an der Roonstraße gibt es noch keinen konkreten Plan; Wohnen und Kita waren bisher als Nutzung im Gespräch.

Nachfolgenutzungen soll es laut Stadt auch für die Grundstücke/Gebäude der Ex-Hollandschule in Leithe (Kita geplant) und der ehemaligen Fröbelschule (Senioren/Pflege) an der Sommerdellenstraße geben.