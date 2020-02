Wattenscheid: Alles rund um die Umzüge und das Gänsereiten

Wattenscheid. Zwei Karnevalsumzüge und das Gänsereiten sorgen in Wattenscheid für viel Stimmung in den nächsten Tagen. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Die Umzüge starten am Sonntag in Wattenscheid und Rosenmontag in Höntrop, am Montag findet auch das Königsreiten des Gänsereiterclubs Höntrop im Südpark statt. Die Jecken drehen in den nächsten Tagen also mächtig auf.

Der große Umzug startet am Sonntag

Der große, alle zwei Jahre stattfindende Umzug durch Wattenscheid mit rund 80.000 Besuchern startet am Sonntag um 14 Uhr in Günnigfeld und führt über Parkstraße, Marienstraße, Lyrenstraße, Friedrich-Ebert-Straße (die Moderatorenbühne steht wieder am Rathaus) und Hochstraße in Richtung Bochumer Straße, wo er sich auflöst.

Straßensperrungen und Halteverbote

Es kommt entlang der Strecke zu vielen Straßensperrungen und Halteverboten. Auch der ÖPNV ist betroffen. Von ca. 12.30 bis 19 Uhr fahren auf der Linie 302 zwischen den Haltestellen Ückendorfer Platz und Elbinger Straße Busse statt Bahnen. Der Umstieg von Straßenbahn und Ersatzbus bzw. umgekehrt erfolgt zum einen an der Haltestelle Ückendorfer Platz, zum anderen am der Haltestelle Goldhammer Straße. Folgende Haltestellen auf der Linie 302 können nicht angefahren werden: Querstraße, Wattenscheid Post, August-Bebel-Platz, Freiheitstraße und zeitweise die Lohrheidestraße. Es kommen zusätzliche Fahrzeuge zur Linienverstärkung zum Einsatz.

Wattenscheid Gänsereiter ermitteln im Südpark den König Amtierender Gänsereiterkönig in Höntrop ist Maximilian Schellhoff, sein Nachfolger wird am Rosenmontag beim Königsreiten im Südpark ermittelt. Beim Gänsereiterclub Sevinghausen fällt in diesem Jahr das Königsreiten aus organisatorischen Gründen aus, König Thomas Appelbaum hängt ein weiteres Jahr dran.

Außerdem kommt es von ca. 8 bis 19 Uhr bei Buslinien zu Veränderungen des Linienweges, Umleitungen und Verlegungen oder Wegfall von Haltestellen. So können die Fahrzeuge der Linie 363 die Haltestellen Hardenbergstraße, August-Bebel-Platz, Freiheitstraße, Marien-Hospital Wattenscheid und Martin-Luther-Krankenhaus nicht anfahren.

Bus- und Bahnverkehr eingeschränkt

Die Linien 344 und 365 enden an einer Ersatzhaltestelle auf der Westenfelder Straße zwischen Bahnhofstraße und Steinstraße. Die Haltestellen August-Bebel-Platz und Freiheitstraße können nicht angefahren werden. Die Fahrzeuge der Linie 389 fahren statt der Haltestellen Bebelplatz und Freiheitstraße Ersatzhaltestellen auf der Propst-Hellmich-Promenade (Haltestellen Saarlandstraße bzw. Römereigasse der Linie 386) an. Bei der Linie 390 werden die Haltestellen Röhlinghauser Straße, Am Bollwerk und Röhlinghausen Kirche zur Haltestelle Röhlinghausen Kirche der Linie 385 verlegt (zu erreichen mit der Linie 368). Die Haltestellen Osterfeldstraße, Kruppstraße, Ulrichstraße, Birkenfeldstraße, Buchenstraße, Hüller Straße und Markusstraße werden zur Haltestelle Birkenfeldstraße der Linie 383 verlegt.

Die Haltestellen Freiheitstraße und August-Bebel-Platz können nicht angefahren werden. Bei Bedarf halten die Busse der Linie 390 auf ihrer Umleitung auch an der Haltestelle Lohrheidestraße und an der Ersatzhaltestelle August-Bebel-Platz der Linie 365 auf der Westenfelder Straße.

Gänsereiten und Umzug in Höntrop am Rosenmontag

Der Gänsereiterclub Höntrop startet sein Königsreiten um 13 Uhr im Südpark. Anschließend beginnt der Umzug über Höntroper Straße, Op de Veih, Zollstraße, Zeppelindamm und ist gegen 15 Uhr auf dem Wattenscheider Hellweg.

Es gibt Straßensperrungen und Halteverbotszonen. Auch der ÖPNV ist betroffen: Von ca. 10.30 bis ca. 18.30 Uhr kommt es laut Bogestra auf den Linien 344, 346, 363, 365, 389 und 390 immer wieder zu Behinderungen. Dabei müssen die Busse zwischen den Haltestellen Höntrop Kirche, Höntrop (S), Elchweg und Alter Zoll bei Bedarf kurzfristig umgeleitet werden.

Sperrungen auch am Rosenmontag

Bei Sperrung der Kreuzung Höntroper Straße / Wattenscheider Hellweg / Westenfelder Straße wird die Haltestelle Höntrop Kirche für diese Buslinien in beiden Fahrtrichtungen zum Sachsenring verlegt. Zudem können folgende Haltstellen zeitweise nicht angefahren werden. Linie 344: Talstraße, Reiterweg, Höntrop (S), Höntrop Kirche; Linie 346 und 365: Am Luftschacht, In der Mark, Talstraße, Reiterweg, Höntrop (S), Höntrop Kirche; Linie 363: Alter Zoll, Im Loh und Höntrop Kirche; Linie 389 und 390: Elchweg, Gerdes Feld, Horneburg, Mattenburg, Höntrop (S), Höntrop Kirche. Auf den Linien 363, 365 und 390 werden ab ca. 12 Uhr auf Teilstrecken Zusatzwagen eingesetzt. Durch den Umzug kann es auf den in dem Bereich verkehrenden Linien zu Verspätungen kommen.

Zahlreiche DRK-Helfer sind zwei Tage lang im Großeinsatz

Karneval bedeutet Großeinsätze für das DRK Wattenscheid, unterstützt durch Nachbarverbände und die der Johanniter-Unfallhilfe Ruhr-Lippe. Am Sonntag sind ca. 65 Helfer, ein Notarzt aus dem Martin-Luther-Krankenhaus und viele Fahrzeuge im Einsatz. Eine Unfallhilfsstelle wird wieder auf dem Parkplatz August-Bebel-Platz eingerichtet. Die Einsatzleitung agiert aus der Polizeiwache.

Rosenmontag sind ca. 48 Helfer im Einsatz, mit Notarzt Dr. Liesenklas und vielen Fahrzeugen. Ergänzt wird der Einsatz vom ASB Bochum. Die Fahrzeuge werden entlang der Zugstrecke, beim Höntroper Gänsereiten und an der Unfallhilfsstelle am Hellweg stationiert. Es werden ca. 600 Umzugsteilnehmer und bis zu 30.000 Zuschauer erwartet.