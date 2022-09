Wasserwelten lenken bei Parkplatz-Ärger am Nordwest-Bad ein

Hofstede. Immer wieder gibt es in Hofstede Beschwerden zur Parksituation am Nordwest-Bad. Jetzt reagieren die Wasserwelten und lenken teilweise ein.

Seit Anfang September die neuen Parkregeln im Umfeld der Bochumer Schwimmbäder umgesetzt worden sind, gibt es immer wieder Beschwerden. Besonders im Zentrum der Kritik steht das Nordwest-Bad in Hofstede. Es liegt mitten in einem Wohngebiet und bislang konnten die rund 120 Parkplätze dort sowohl von Anwohnern als auch von Badbesuchern und Besucherinnen kostenfrei genutzt werden.

Jetzt hat der Dienstleister „Fair Parken“ im Auftrag des städtischen Badbetreibers Wasserwelten übernommen. Hinweisschilder machen darauf aufmerksam, dass Parkscheiben ins Fenster gelegt werden müssen und höchstens 90 Minuten geparkt werden dürfe. Wer dagegen verstößt, dem droht eine Strafe von 29,90 Euro. Dabei gab es von Anfang an die Option für die Badbesucher, ihre Parkzeit an in den Bädern aufgestellten Tabletts unkompliziert zu verlängern, allerdings war diese Information längst nicht bei allen auch angekommen.

Anwohner: Siedlung mit Bad-Gästen zugeparkt

Anwohner Andreas Sperling hat die Situation dort seit Tagen beobachtet, sein Fazit: „Kunden des Schwimmbades parken nun in den umliegenden Straßen, da die Parkzeit von 90 Minuten nicht ausreichend für einen Schwimmbad-/ Saunabesuch ist. Als Anwohner findet man selbst tagsüber keinen Parkplatz mehr, da die Siedlung von Bad-Gästen zugeparkt ist. Nachts, wenn das Schwimmbad geschlossen ist, müssen die Anwohner noch weiter weg parken, da die Bad-Parkplätze nicht mehr genutzt werden können“, schreibt er.

Die Wasserwelten hatten bereits vor einigen Tagen angekündigt, an den reinen Freibadstandorten in Werne und Südfeldmark nur während der Freibadesaison im Sommer kontrollieren zu wollen. In der übrigen Zeit stehe der Parkplatz auch Anwohnern zur Verfügung. Nur in Langendreer, Linden, und Hofstede werde – wegen des Hallenbad-Betriebes – weiterhin das ganze Jahr über kontrolliert.

Nur das Kennzeichen muss eingegeben werden, dann verlängert sich die Höchstparkdauer von 90 Minuten auf den kompletten Tag. In Hofstede weisen im Bad zudem große Hinweistafeln auf diesen Service hin. Foto: Weeke / WAZ

Doch nun gibt es, sicher auch aufgrund der Berichterstattung unserer Zeitung, ein gewisses Einlenken seitens der Wasserwelten. Zum einen werden zur besseren Information der Nutzer und Nutzerinnen deutliche Hinweisschilder, die auf die Möglichkeit, die Parkzeit kostenlos zu verlängern rund um die Bäder aufgestellt. Tatsächlich, davon hat sich auch der Autor dieses Berichtes selbst überzeugt ist die Handhabung der fest installierten Tablets kinderleicht. „Unsere Besucher und Besucherinnen“, so eine Mitarbeiterin, „haben das neue Parkverfahren mittlerweile überwiegend akzeptiert.“

Das kleine blaue Zusatzschild unten zeigt es: Die strengen Parkregeln werden in diesem Bereich in Hofstede „nur zu Öffnungszeiten während der Freibadsaison“ kontrolliert. Foto: Weeke / WAZ

Zum anderen kündigt Wasserwelten-Geschäftsführer Marcus Müller, der sich am Mittwoch vor Ort in Hofstede erneut einen Eindruck über das angebliche „Parkchaos“ ein Bild machte, an: „Wir werden jetzt in einem Teilbereich in Hofstede die Flächen außerhalb der Sommerbade-Saison freigeben. Die ersten Zusatzschilder sind bereits angebracht.“

Rund die Hälfte der Parkplätze vor allem im hinteren Bereich im sogenannten Wendehammer können außerhalb der Saison wieder ohne Scheibe und Reglementierung benutzt werden. Außerdem würde die Situation genau beobachtet, mit der Optio,n möglicherweise weitere Nachjustierungen dort bei den Parkplätzen vorzunehmen.

