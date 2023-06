Wasserspielplatz in Bochum ist wieder geöffnet - das ist neu

Bochum. Der Wasserspielplatz im Bochumer Stadtpark öffnet für die Sommersaison, inklusive einer technischen Neuerung. Was es ist und wie es genutzt wird.

Parallel zu den sommerlichen Temperaturen öffnet im Norden des Stadtparks wieder der dortige Wasserspielplatz täglich von 11 bis 19 Uhr. Ab diesem Jahr soll außerdem eine Neuerung für Aufklärung sorgen.

Wie die Stadt Bochum mitteilt, soll ein digitales „Ampel-System“ anzeigen, ob der Wasserspielplatz im Stadtpark geöffnet ist. Automatisiert und in Echtzeit soll die Anzeige alle Besucherinnen und Besucher informieren. Zu sehen ist sie zu jeder Zeit unter www.bochum.de/wasserspielplatz.

Wasserspielplatz Bochum: Bei rot bleibts trocken, bei grün fließt es

Ähnlich wie bei einer klassischen Ampel, zeigt das rote Pumpen-Symbol an, dass auf dem Wasserspielplatz aktuell kein Wasser fließt. Grün zeigt, dass der Wasserspielplatz geöffnet ist. Per Funk wird so immer der neuste Stand an die Ampel übermittelt und die Farbe angepasst.

„Damit können Eltern und Begleitpersonen enttäuschte Kinder vermeiden, wenn bei einem Spielplatzbesuch die beiden Wasserbecken und der Matschtisch trocken bleiben“, schreibt die Stadt. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch spricht von „einem kleinen, aber sehr alltagstauglichen Beitrag zu mehr Lebensqualität“.

