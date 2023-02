Wasserspenden für Bochums Schulen? CDU macht Vorschlag

Wasserspender für die Schulen in Bochum? So lautet ein Vorschlag der CDU. (Symbolbild)

Bochum. Die CDU wünscht sich Wasserspender für die Schulen in Bochum. Die Idee solle mit einzelnen Schulen erprobt werden, um Erfahrungen zu sammeln.

Die CDU im Bochumer Stadtrat will sich für Wasserspender an den Schulen einsetzen. Sie hat im Schulausschuss in dieser Woche eine Anfrage gestellt, welche Möglichkeiten die Stadtverwaltung für die Installation von Trinkbrunnen sieht.

Bekommen Bochums Schulen Wasserspender? Andere Städte könnten Vorbild sein

„Wir würden das gern zunächst an einzelnen Schulen ausprobieren, um erst einmal Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht ist eine Kooperation mit den Stadtwerken möglich. Wir wollen auch wissen, ob die Stadt überhaupt schon Erfahrungen mit Wasserspendern gemacht hat“, sagt Sascha Dewender, schulpolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion. „In Städten wie Köln, Oberhausen und Kaarst setzt man jedenfalls für die Zukunft auf Wasserspender an Schulen. Wir müssen auch der Tatsache Rechnung tragen, dass es in immer weniger Klassenzimmern einen Wasseranschluss gibt.“

Gerade bei Grundschülern dürfe es gut ankommen, wenn die Schultaschen nicht auch noch mit Getränken befüllt werden müssen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum