Mitten in der Einmündung der Gartenstraße in die Höntroper Straße suchen die Stadtwerke Bochum nach dem Schaden in der Wasserleitung.

Stadtwerke Wasserrohrbruch in Wattenscheid: Kreuzung ist gesperrt

Wattenscheid-Höntrop. Die Stadtwerke Bochum melden in Wattenscheid einen großen Wasserrohrbruch. In Eppendorf ist eine Kreuzung gesperrt. 30 Haushalte sind betroffen.

Wegen eines Wasserrohrbruchs in Höntrop ist die Kreuzung Höntroper Straße/Gartenstraße seit dem frühen Dienstagmorgen gesperrt. Das melden die Stadtwerke.

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke ist vor Ort. Aktuell sind etwa 30 Haushalte von der Störung betroffen. Die Ursache des Wasserrohrbruchs ist noch unklar. Die Störung war um 3.46 Uhr gemeldet worden.

Wasserrohrbruch in Eppendorf: Kreuzung bleibt vorerst gesperrt

Nach Angaben der Stadtwerke befindet sich die schadhafte Stelle an der 20 Zentimeter dicken Leitung wohl direkt in der Senke im Einmündungsbereich der Höntroper Straße in die Gartenstraße. Die betroffene Stelle werde gerade ausgehoben, um die Leitung wieder instandzusetzen.

Die Kreuzung muss aufgrund der Schäden am Asphalt bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Der Verkehr wird umgeleitet, vor allem über die Straße In der Mark, Zeppelindamm und Op de Veih sowie über die Mattenburg. Die Eppendorfer Straße ist wegen Kanalbaumaßnahme der Stadt Bochum ohnehin gesperrt.

Die Stadtwerke haben für Anwohnerinnen und Anwohner einen Wasserwagen an der Ecke Gartenstraße/In der Mark aufgestellt.

Die Kanalbaumaßnahme des städtischen Tiefbauamte in der Eppendorfer Straße im weiteren Verlauf der Eppendorfer Straße stehe wohl nicht in einem ursächlichen Zusammenhang, urteilt Stadtwerke-Sprecher Kai Krischnak. Auch das Alter der Rohre in diesem Bereich seit durchaus „im Durchschnitt“, die Grauguss-Wasserleitung stamme aus dem Jahr 1966, das sei „noch kein Alter“.

Die Sperrung der Straße werde kaum schon am morgigen Mittwoch wieder aufgehoben werden können. Nach der Behebung des Schadens muss die Oberfläche wieder repariert werden.

