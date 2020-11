Bochum-Laer. Ist das Wasser am Kreuzacker in Bochum-Laer verunreinigt? Dieses Gerücht kursiert zurzeit im Stadtteil. Das sagen die Stadtwerke Bochum dazu.

Am Kreuzacker in Bochum - Laer wird derzeit fleißig gebuddelt. Es werden neue Versorgungsleitungen verlegt – auch für Wasser . Im Zuge dieser Arbeiten sollen – einem Gerücht zufolge – Wasserproben entnommen worden sein, deren Werte angeblich bedenklich waren. Ist das Trinkwasser an dieser Stelle tatsächlich verunreinigt? Das sagen die Stadtwerke Bo chum dazu.

Von diesem Gerücht habe man auch gehört, sagt Stadtwerke -Sprecher Kai Krischnak auf WAZ-Anfrage. Von den Anwohnern lägen jedoch keine Anfragen in diese Richtung vor. „Es gibt auch keine Hinweise auf eine Verunreinigung des Trinkwassers “, gibt Krischnak im Namen der Stadtwerke Entwarnung. „Das Bochumer Trinkwasser wird regelmäßig beprobt. Die Stadtwerke gewährleisten eine hervorragende Qualität.“

Arbeiten in Bochum-Laer dauern noch ein ganzes Jahr

Im Laufe des Donnerstages werde eine neue Wasserleitung auf Keime überprüft . Dies sei allerdings Routine. Krischnak: „Die Leitung ist noch nicht in Betrieb. Bevor dies geschieht, wird alles einmal untersucht. Immer.“ Was die bestehenden Wasserleitungen angehe, gebe es keinerlei Probleme.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Die Bauarbeiten in der Straße Am Kreuzacker haben am 5. Oktober begonnen. Hier werden sowohl die Wasser- als auch die Strom- und Gasleitungen neu verlegt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende 2021, also noch ein ganzes Jahr, dauern .

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier .