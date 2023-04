Warum sich eine 16-Jährige bei der Jugendfeuerwehr engagiert

Querenburg. Merel Weber (16) ist in der Jugendfeuerwehr Bochum-Querenburg aktiv. Sie schildert, was ihr an der Arbeit dort Spaß macht.

„Die Feuerwehr ist eine der letzten Männerdomänen, jedoch setzen sich Frauen auch hier immer mehr durch“: Merel Weber (16) engagiert sich seit vier Jahren in der Jugendfeuerwehr Bochum-Querenburg. Sie schildert aus Sicht einer Jugendlichen ihre Erfahrungen bei der Nachwuchstruppe, wo sie auf die Aufgaben in der Freiwilligen Feuerwehr vorbereitet wird.

Jugendwart Markus Luczak hatte die Jugendliche dazu ermuntert. „Wir erleben oft eine Unwissenheit über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, quer durch die Bevölkerung. Bei einigen Bürgerinnen und Bürgern mangelt es auch an Verständnis.“

Einblick in den Alltag bei der Jugendfeuerwehr Bochum

So möchte Merel Weber aus ihrer Sicht mit ihrem Bericht einen Einblick in den Alltag der Jugendfeuerwehr geben. Diese nimmt Kinder und Jugendliche von zehn bis 17 Jahren auf. Ab 18 kann jeder, der möchte, dann in die Freiwillige wechseln.

„Unter 21 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr Querenberg gibt es mittlerweile sieben Mädchen. Die regelmäßigen Übungsdienste bieten eine vielseitige Herausforderung, weit mehr als nur die Brandbekämpfung. Wir treffen uns wöchentlich zum Übungsdienst und bekommen theoretische wie auch praktische Aufgaben gestellt, wie zum Beispiel die Erstversorgung von Verletzten.“

Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt

Sie engagiert sich gern: „Interessante Freizeitaktivitäten wie das Ferienlager oder der Besuch im Freizeitpark lassen schnell das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt aufkommen. Man findet uns auch regelmäßig auf öffentlichen Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt oder in Kindergärten, wo wir Kinder unterhalten.“

Auch in der Coronazeit fühlte sie sich bei der Jugendfeuerwehr nicht allein gelassen. Die Betreuer boten wöchentlich gut organisierte Onlinedienste an. „Ich habe auch als Frau die Möglichkeit, mich als vollwertiges Mitglied mit einzubringen und bin seit drei Jahren Sprecherin der Jugendgruppe.“ Alles in allem biete die Jugendfeuerwehr eine gute Beschäftigung für Jugendliche und mache darüber hinaus auch noch Spaß.

In der Jugendfeuerwehr Bochum, bestehend aus zehn Gruppen, sind aktuell ca. 220 Kinder und Jugendliche sowie und 60 Betreuer aktiv.

