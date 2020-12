Bochum-Dahlhausen. Die Bochumer Pfarrerin Anja Sonneborn fördert in Indien den Bau einer Bücherei. Unterstützung bekommt sie dafür aus Bochum. So funktioniert das.

Anja Sonneborn reist für ihr Leben gern durch die Weltgeschichte. Am liebsten nach Indien . Sie veranstaltet auch immer wieder Reisen dorthin. Aktuell kann sie wegen der Corona -Pandemie allerdings lediglich „Reiseträume“ anbieten. So stellt die Pfarrerin Bilder, die sie über ihre Indien-Trips gemalt hat, aktuell in „ihrer“ Lutherkirche in Bochum - Dahlhausen aus. Und sie hat aus den Motiven einen Kalender zusammengestellt, den sie jetzt für den guten Zweck verkauft .

Mit dem Verkauf dieses Kalenders möchte Anja Sonneborn die soziale Arbeit vor Ort in Indien von „Hand in Hand Trust“ unterstützen . Im November 2020 konnte „Hand in Hand“-Gründer Kaushal Kishor Singh, den sie persönlich kennt, mit dem Bau seines Zentrums beginnen. „Sein Traum, Kindern der umliegenden Dörfer Nachhilfe und Förderung zukommen zu lassen und eine Bücherei zur Verfügung zu stellen, wird nach 16 Jahren endlich Wirklichkeit“, freut sich auch Sonneborn.

Ein Projekt, dass sie gerne unterstützt. Und nicht erst jetzt über den Verkauf des Kalenders. Schon im vergangenen Jahr haben viele Menschen in ganz Deutschland dieses Projekt mit ihrer Teilnahme an einem von Anja Sonneborn initiierten Benefiz-Dinner gefördert. Die Aktion sollte in diesem Jahr wiederholt werden. Doch dann kam Corona . „So kann dieser Kalender eine Alternative dazu sein“, hofft Sonneborn auf einen guten Absatz.

Der Anfang ist vielversprechend: Noch ehe der Kalender in Druck ging, waren 100 Exemplare vorbestellt. „Ich habe zuletzt 250 geordert“, sagt Anja Sonneborn. Zehn Euro kostet der Kalender. Aus Sicht von Anja Sonneborn gut angelegtes Geld. Denn der Kauf dieses Kalenders hilft direkt bei dem Bau des Zentrums. Nach Abzug der Unkosten bleiben ca. neun Euro, die nach Indien fließen. „ Für jeden verkauften Kalender lassen sich 100 Ziegel für das Gebäude kaufen “, bietet Anja Sonneborn ein gutes Beispiel, wozu das Geld u.a. benötigt wird.

Den Kalender gibt es in der in offenen Kirche in Hiltrop und Dahlhausen, in der Physio-Praxis Hiltrop-Dorf und bei Anja Sonneborn persönlich : Tel. 0175/ 760 27 84 oder anja.sonneborn@hotmail.de.

Die Ausstellung (Aquarellfarben und Tusche) von Anja Sonneborn ist zu den Öffnungszeiten der offenen Lutherkirche Dahlhausen , Dr.-C.-Otto-Straße 110, zu besichtigen: donnerstags, 10 bis 12 Uhr, samstags, 11 bis 13 Uhr, sonntags, 10 bis 12 Uhr und nach Absprache.

Weitere Aktionen von „Hand in Hand“ sind auf www.handinhandhelp.org zu finden.

Anja Sonneborn hofft, dass es in 2021 wieder möglich sein wird, Reiseträume und Traumreisen zu verwirklichen. Sie entwickle schon die Pläne für die nächsten Reisen. Einen aktuellen Stand darüber will sie Anfang Februar bei einem Info-Abend geben.

