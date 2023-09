Warum die A44 von Bochum nach Dortmund einen neuen Namen hat

Statt A44 steht ein neuer Autobahnname auf dem Schild, die A448: Am Kreuz Bochum/Witten sind die Schilder ausgetauscht worden.

Bochum. Aus der A44 zwischen Bochum und Dortmund wird die A448: Jetzt sind die Schilder ausgetauscht worden. Das ist der Grund für die Umbenennung.

Alles neu macht eine Septembernacht: Im Autobahnkreuz Bochum/Witten hat die Autobahn GmbH die Beschilderung ausgetauscht. Die A44 heißt hier jetzt A448.

„Das wird erstmal eine Umstellung für die Menschen sein“, vermutet Nicola Santen, Teamleiterin für die Abteilung Verkehr in der Außenstelle Bochum der Autobahn Westfalen. Seit Jahrzehnten sei das Autobahnteilstück zwischen Bochum, Witten und Dortmund als A44 bekannt. Warum also diese Umbenennung? „Das hat mit der Geschichte der A44 zu tun“, erklärt Santen.

A448 in Bochum verlängert die A44 Richtung Westen

Die A44 sei eine wichtige Ost-West-Verbindung in NRW deren Bau aber nur in Teilen umgesetzt wurde. Ein Teilstück ist besagte Strecke zwischen dem Kreuz Bochum/Witten und dem Kreuz Dortmund/Witten (A45). Mit dem Ausbau der Südumfahrung in Bochum sei die neue A448 entstanden, die die A44 weiter Richtung Westen verlängere.

„Die Strecke von Dortmund bis zum Bochumer Westkreuz hat nicht den Charakter einer großen Bundesautobahn“, sagt Santen. Stattdessen werde sie als wichtige Regionalautobahn betrachtet – und deshalb dreistellig nummeriert. Im August haben die Arbeiten an den Schildern begonnen, aktuell werden parallel die Schilderbrücken und die Schilder am Fahrbahnrand ausgetauscht. Die Arbeiten sollen laut Autobahn GmbH im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

