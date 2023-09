Warntag: Ab 11 Uhr heulen in ganz Bochum die Sirenen

Bochum. Beim bundesweiten Warntag heulen am Donnerstag auch in Bochum wieder die Sirenen. Auch andere Warnsysteme werden getestet.

Wie in ganz Deutschland werden am Donnerstag (14.) ab 11 Uhr auch in Bochum wieder die Sirenen heulen. An dem „Warntag“ werden die Systeme getestet.

Alarme werden auch im Radio, im Fernsehen oder auf digitalen Stadtanzeigetafeln ausgelöst. Auch Warnapps wie „NINA“ und „KATWARN“ schlagen Alarm. Durch den Mobilfunkdienst Cell Broadcast wird die Probewarnmeldung direkt an die Handys gesendet. Die Feuerwehr wird vier Warnfahrzeuge einsetzen.

Der Warntag in Bochum - diese Alarme werden zu hören sei

Die Sirenen werden diese drei Töne von sich geben: um 11 Uhr einen einminütige Dauerton „Entwarnung“, um 11.06 Uhr der auf- und abschwellende Heulton „Warnung“, der bei tatsächlichen Notfällen auf die Gefahrenlage hinweist, und um 11.12 Uhr zum Abschluss nochmals die „Entwarnung“.

Laut Stadt Bochum soll der Warntag die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren und mit den unterschiedlichen Warnmitteln und Kommunikationskanälen vertraut machen. Damit könne man in Krisensituationen besser handeln und sich schützen. Die Warnmittel selbst werden zeitgleich auf ihre Funktion geprüft.

