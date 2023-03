Bochum. Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts gibt es weiter keine Lösung. Mit Warnstreiks untermauern Gewerkschaften ihre Forderungen. Auch in Bochum.

In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst setzen die Gewerkschaften die Warnstreiks fort. Auch Bochum ist am Dienstag, 21. März, wieder betroffen.

Warnstreik in Bochum: Stadtwerke und Bäder bleiben zu

Das Kundenzentrum der Stadtwerke Bochum am Ostring wird an diesem Tag „voraussichtlich nicht besetzt sein“, so das Energieunternehmen. Kunden können sich zwischen 8 und 20 Uhr an die telefonische Kundenberatung unter 0234/ 9 60 37 37 wenden. Auch das Online-Kundencenter unter www.stadtwerke-bochum.de ist nutzbar.

Wegen der Warnstreiks bleiben am Dienstag außerdem alle Bäder der Wasserwelten Bochum geschlossen. Lediglich die Verwaltung des städtischen Tochterunternehmens wird besetzt sein. Alle Öffnungszeiten der Bäder gibt es unter www.wasserwelten-bochum.de .

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum