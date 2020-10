Geschlossen bleiben die Kundencenter der Bogestra am Montag, 19. Oktober (Archivbild).

Warnstreik Warnstreik: Kundencenter der Bogestra am Montag geschlossen

Bochum. Die Kundencenter der Bogestra sind am Montag (19.) vom Warnstreik betroffen. Bahnen und Busse des Nahverkehrsunternehmens fahren wie gewohnt.

Zum dritten Mal in diesem Herbst ist die Bogestra von einem Warnstreikaufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi betroffen. Am Montag (19.) werden die Kundencenter des Nahverkehrsunternehmens bestreikt und sind ganztägig geschlossen.

Der Fahrbetrieb ist anders als an zwei Warnstreiktagen in den vergangenen Wochen diesmal nicht betroffen. Busse und Bahnen werden fahren.

Tickets weiter erhältlich

„Tickets sind an diesem Tag natürlich weiterhin erhältlich, zum Beispiel über unsere Mutti-App, die Vertriebspartner und Fahrkartenautomaten“, so die Bogestra zur Schließung der Kundencenter am Montag.

Informationen zu Tickets und Tarifen erhalten Kunden auch am 19. Oktober 2020 unter der Servicetelefon-Nummer 01806 50 40 30 (aus dem Festnetz 0,20 €/Anruf, dt. Handynetz max. 0,60 €/Anruf).

