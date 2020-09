Warnstreik: Busse und Bahnen fahren Dienstag in Bochum nicht

Bochum. Auch die Bogestra ist betroffen vom Warnstreik im Öffentlichen Dienst. Am Dienstag (29.) fahren in Bochum und Umgebung keine Busse und Bahnen.

Die bundesweiten Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden am Dienstag (29.) erstmals massive Auswirkungen in Bochum haben. Die Bogestra kündigt an, dass den ganzen Tag über im gesamten Betriebsgebiet, also auch in Gelsenkirchen, Herne und im Ennepe-Ruhr-Kreis, keine Busse und Bahnen fahren.

Auch Fahrten von Fremdunternehmen, die im Auftrag der Bogestra unterwegs sind, werden von dem Warnstreik betroffen sein und nicht fahren, so das Verkehrsunternehmen. Auch die Kundencenter sind geschlossen.

Am Donnerstag hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Bochum zum ersten Warnstreik bei den Stadtwerken aufgerufen. Zahlreiche Mitarbeiter hatten sich an der vorübergehenden Arbeitsniederlegung beteiligt.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.