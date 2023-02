So wie 2020 (Archivbild) wird die Bogestra erneut bestreikt. Am Dienstag fahren Busse und Bahnen nicht.

Bochum. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst weitet sich aus. Nach dem USB wird die Bogestra in Bochum bestreikt. Busse und Bahnen fahren Dienstag nicht.

Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst weitet sich auch in Bochum aus. Am Dienstag, 14. Februar, fallen von Betriebsbeginn bis Betriebsende alle Bus- und Bahnverbindungen in Bochum und in den umliegenden Städten, die die Bogestra bedient, aus.

Busse und Bahnen der Bogestra fahren am Dienstag in Bochum nicht

Auch die Kundencenter bleiben nach Angaben des Nahverkehrsunternehmens an diesem Tag geschlossen.

Am Freitag war der USB von Streikmaßnahmen der Gewerkschaften betroffen. „Alle Wertstoffhöfe mussten geschlossen bleiben“, so USB-Sprecher Jörn Denhard. Telefonisch sei das Unternehmen an diesem Tag nur bedingt erreichbar gewesen, da auch Teile der Verwaltung von den Streikmaßnahmen betroffen gewesen seien.

Beschäftigte des Schauspielhauses werben für ihre Forderungen

Am Donnerstagabend hatten Beschäftigte des Schauspielhauses Bochum vor der Aufführung „Wer hat Angst vor Virginia Wolf?“ auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Auf dem Hans-Schalla-Platz warben Schreiner, Maskenbildnerinnen, Bühnen-, Beleuchtungs und Tontechniker, Kassenpersonal, Damen- und Herrenschneiderinnen und -schneider, Ankleiderinnen sowie Requisiteure für ein „faires Lohnangebot“, so die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. „Für die Kolleginnen und Kollegen ist ihre Arbeit Berufung. Sie lieben das Theater. Aber auch sie müssen von ihrer Arbeit gut leben können“, so Gewerkschaftssekretärin Natascha Krzywania.

Betroffen vom Warnstreik war am Donnerstag auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

