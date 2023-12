Bochum Zum Jahreswechsel gibt es wieder einiges zu beachten. Der USB Bochum sagt, wie die Müllabfuhr fährt. Und wer für Feuerwerk-Reste zuständig ist.

Durch Feiertage verschieben sich immer auch die Termine der Müllabfuhr. Der Jahreswechsel bildet da keine Ausnahme. Aber an Silvester und Neujahr ist noch mehr zu beachten, teilt der Umwelt-Service Bochum (USB) mit.

Wann kommt in Bochum die Müllabfuhr? Und wohin mit Böller-Resten?

Am Neujahrsmorgen bietet sich oft ein unschönes Bild: Leere Sektflaschen, abgebrannte Feuerwerksbatterien, Raketen und Böller liegen auf Straße, Grünflächen und Gehwegen herum. „Die USB-Stadtreinigung kann diese Hinterlassenschaften nur an Werktagen im Rahmen der regulären Straßenreinigung beseitigen“, erklärt das Unternehmen. Für Silvesterabfälle gelte wie für andere Abfälle auch: „Wer sie verursacht, muss sie auch selbst entsorgen“. Besonders gefährlich seien große Feuerwerksbatterien und Flaschen, die auf Straßen und Gehwegen den Verkehr gefährden können. Abgebranntes Silvesterfeuerwerk gehört in den Restmüll, so der USB. Blindgänger, aber auch frisch abgebrannte Feuerwerkskörper sollten gut gewässert und dann entsorgt werden.

Durch den anstehenden Jahreswechsel ändern sich zudem die Leerungstermine der Restmüll-, Bio-, Papier- und Wertstofftonne. „Nach Neujahr kommt die Müllabfuhr einen Tag später als gewohnt“, so der USB. Also statt Montag, 1. Januar, am Dienstag, 2. Januar, statt Dienstag am Mittwoch – und so weiter, bis Samstag, 6. Januar, an dem Tonnen geleert werden, die eigentlich am Freitag dran gewesen wären.

