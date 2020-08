Waltraud Ehlert sorgt im Tierheim Bochum für Unterhaltung

Bochum. Die Komödiantin Esther Münch (Waltraud Ehlert) tritt mit einer Lesung im Tierheim Bochum auf. Besucher müssen sich anmelden.

Eine Lesung mit der Komödiantin Esther Münch alias Waltraud „Walli“ Ehlert in der Tierschutzhalle des Tierheims Bochum (Kleinherbeder Str. 23) bietet der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung am am Samstag, 29. August, um 16 Uhr an.

„Wir haben Platz, Waltraud Ehlert hat Bock - wir freuen uns - und wenn Ihr dabei sein wollt, dann schnell anmelden, denn die Teilnehmer-Zahl ist limitiert“, heißt es im Tierheim. Für genügend Abstand und Sitzplätze wird gesorgt sein. Der Eintritt beträgt zwölf Euro.

Drei neue Hörbücher während der Corona-Auszeit produziert

Bei der Lesung geht es laut Tierheim um drei Hörbücher, die Esther Münch während der Corona-Auszeit produziert hat: „Ich geh in meinem Kopf spazieren“, „Gene, Gräten, Größenwahn“ sowie „Skurriles, Fantastisches & Wundersames“. Kurzweilige Unterhaltung sei garantiert.

Wer teilnehmen will, soll sich per Mail anmelden (c.buchholz@tsv-bochum.de) und Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und Teilnehmeranzahl mitteilen.