Waffenbesitz und Bußgelder: Gesuchter Bochumer festgenommen

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof, ein Springmesser bei einem gesuchten Bochumer gefunden.

Bochum. Die Bundespolizei hat einen Bochumer festgenommen, der wegen offener Bußgelder gesucht wurde. Auch eine verbotene Waffe hat er bei sich gehabt.

Zwei offene Bußgelder und eine Waffe sind die Bilanz einer normalen Personenkontrolle am Bochumer Hauptbahnhof. Ein gesuchter Bochumer sitzt jetzt im Gefängnis.

Wie die Bundespolizei mitteilte, fiel den Beamten an Ostermontag (10. April) ein Mann am Bochumer Hauptbahnhof auf. Wie üblich, sprachen die Polizisten den 36-Jährigen an, um eine Personenkontrolle durchzuführen.

Dabei gab er gegenüber den Bundespolizisten zu, ein Springmesser bei sich zu haben. Diese sind aber in Deutschland verboten und so kassierten die Bundespolizisten die Stichwaffe ein. Laut Polizei, erwartet ihn jetzt ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bundespolizei: Bochumer muss wegen offener Bußgelder in Haft

Das war aber noch nicht alles. Interessant waren auch die weiteren Infos, die die Beamten zum Bochumer herausfanden. Die Staatsanwaltschaft Görlitz ließ laut Polizei nach dem 36-Jährigen fahnden. Wegen nicht bezahlter Bußgelder in Höhe von insgesamt 530 Euro, war er zur Festnahme ausgeschrieben. Die Alternative dazu waren bis zu 30 Tage Haft. Nur konnte der Bochumer die Strafe vor Ort nicht vollständig bezahlen und so brachten die Bundespolizisten ihn in die JVA, wo er seine Reststrafe absitzt.

