Student Nico aus Bochum hat an der Vox-Datingshow "First Dates Hotel" teilgenommen.

Bochum. Im „First Dates Hotel“ bringt Vox ab Montag wieder Singles zusammen. Mit dabei: Nico, Student aus Bochum. Wie er der ersten Folge entgegenblickt.

Am Montag, 6. Februar, startet die vierte Staffel von „First Dates Hotel“ auf Vox

Mit dabei: Student Nico (24) aus Bochum

Wie er zur Dating-Show kam und wie er der ersten Folge entgegenblickt

Am Anfang war eine Schnapsidee. „Eigentlich“, sagt Nico aus Bochum, „wollten wir einen Kollegen beim ‘First Dates Hotel’ anmelden.“ Website geöffnet, ein Formular mit den eigenen Daten ausgefüllt, um zu schauen, was es so alles braucht für eine Bewerbung bei der TV-Show. „Ehe ich mich versah, wurde ich angeschrieben.“ Nicht der Kumpel, sondern Nico selbst landete in dem Format, das am Montagabend auf Vox in die vierte Staffel geht.

„Ich hatte die Sendung vorher schon öfter geschaut, fand sie ganz nett“, erzählt der 24-Jährige im Gespräch mit der WAZ. „First Dates Hotel“ ist der Prime-Time-Ableger der Kuppel-Show „First Dates – ein Tisch für zwei“. TV-Koch Roland Trettl bittet da jeweils zwei Singles zum Kennenlernen beim Abendessen. Ähnlich läuft es im „First Dates Hotel“ – nur, dass dieses auf Mallorca steht und die Kandidatinnen und Kandidaten dort für einige Tage einchecken und auch jenseits des Restaurants begleitet werden.

Gastgeber im „First Dates Hotel“: TV-Koch Roland Trettl bittet Singles auf Mallorca zum Blind Date. Foto: Philipp Rathmer / RTL

Bochumer bei „First Dates Hotel“ auf Vox: „Aus Spaß machst du mal mit“

Im Herbst 2022 stand der Harpener, der nach dem Abi in einem Business Administration studiert hatte und inzwischen Vollzeit arbeitete, ohnehin vor einem Umbruch: Er hatte sich entschieden, ein Masterstudium International Management hinterherzuschieben. Eine kleine Auszeit auf Mallorca – „das passt mir gut, ein paar Tage Urlaub“, erinnert er sich. Seit zweieinhalb Jahren Single, habe er nicht „auf Teufel komm raus“ eine neue Beziehung gesucht. „Ich hab mir einfach gesagt, aus Spaß machst du da mal mit!“

Und was hielt die Familie vom großen Auftritt in einem TV-Dating-Format? „Meine Eltern waren schon überrascht“, erzählt Nico, „die haben gefragt: ‘Haste dir das gut überlegt?’“ Mit einer seiner Omas habe er noch gewitzelt. „Ich bin ihr einziges Enkelkind ohne feste Partnerschaft, sie fragte immer, wann das denn mal was wird mit mir.“ Also habe er ihr gesagt: „Komm, Omma! Jetzt geh’ ich in eine Dating-Show!“

Nico aus Bochum schaut die erste Folge „First Dates Hotel“ mit Freunden

Er habe sich wohlgefühlt beim Dreh, „das Produktionsteam war supernett“. Bei seinem ersten Date traf der damals 23-Jährige auf Jascha (20) aus Würzburg. Wie das Abendessen war, ob die beiden sich bei einem zweiten Date wiedersehen wollen, bleibt vorab noch ein Geheimnis. Vor der Ausstrahlung ist Nico selbst gespannt: „Es wurde ja irre viel Material produziert, aber nicht alles davon kann in der Sendung gezeigt werden.“ Am Abend trifft er sich mit einigen Freunden, „dann gucken wir das gemeinsam“.

„First Dates Hotel“, ab 6. Februar, 20.15 Uhr, auf Vox und via Streaming über RTL+

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum