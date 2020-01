Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorschlag: Übertragung über Lautsprecher

„Mit Entsetzen und fast ungläubiger Betroffenheit“ reagierte WAZ-Leserin Sabine Liu, als sie von den Geschehnissen an der Christuskirche an Heiligabend in ihrer Zeitung las. Sie sieht es positiv, dass die Gemeinde an diesem Tag so viele Gottesdienste anbieten. Jede Familie müsse sich die Uhrzeit für den passenden Gottesdienst selber aussuchen dürfen, „ohne wegen ,Überfüllung der Kirche’ vor verriegelter Tür zu stehen oder durch ein angebrachtes Schild zum Heimgehen aufgefordert zu werden“. Dies sei eine absolut nicht wünschenswerte, sehr enttäuschende, frustrierende Maßnahme für alle Beteiligten und darüber hinaus wohl auch kaum „im christlichen Sinne“.

Sabine Liu schlägt für die Zukunft vor, die Türen weit geöffnet zu lassen. „Mit dem Hinweis auf eine Übertragung über Lautsprecher könnten alle draußen auf dem Platz vor der Kirche Verbliebenen am Geschehen im Kirchenraum dennoch gemeinschaftlich teilhaben – vielleicht ja sogar mit einem gratis Becher Tee, um sich etwas warm zu halten. Einer festlichen, weihnachtlichen Stimmung in enger Gemeinschaft mit allen anderen Gläubigen dürfte doch auf solche Weise nichts im Wege stehen.“