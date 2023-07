Vorfall mit 43-jährigem Syrer am Bochumer Hauptbahnhof

Bochum. Auf die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum wurde ein 43-jähriger Mann aus Syrien gebracht. Dort drohte er die Beamten anzugreifen.

Zu einem Vorfall mit einem 43-jährigen Syrer kam es am Samstagmittag (29. Juli) am Bochumer Hauptbahnhof. Wie die Bundespolizei mitteilt, sprach der Mann Bundespolizisten dort an. Hauptbahnhof Bochum an. Wenig später sperrte er sich dann und war in Begriff die Beamten anzugreifen.

Mann äußerte Asylbegehren

Zunächst hatte er sein Asylbegehren geäußert. Der Mann übergab den Polizisten seinen syrischen Reisepass. Bei der Durchsuchung in der Bundespolizeiwache fanden die Einsatzkräfte in seinem linken Schuh einen Aufenthaltstitel von italienischen Behörden auf. Währenddessen verhielt sich der Mann unkooperativ und sperrte sich gegen die polizeiliche Maßnahme. Zudem erhob er seine Fäuste. Die Beamten konnten den bevorstehenden Angriff, sowie die Widerstandshandlung des Mannes unterbinden. Verletzt wurde dabei niemand.

Anzeige wegen Widerstand geschrieben

Wenig später beruhigte sich der 43-Jährige und entschuldigte sich bei den Polizisten für sein Verhalten. Diese fertigten anschließend Lichtbilder und nahmen Fingerabdrücke des Mannes. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

