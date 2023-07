Vorfahrt genommen und geflüchtet: Pedelec-Fahrer stürzt

Bochum-Grumme. Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht in Bochum. Ein Autofahrer hatte einem Pedelec-Fahrer die Vorfahrt genommen und fuhr davon.

Nach einer Unfallflucht in Bochum-Grumme am Freitagnachmittag, 7. Juli, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15.45 Uhr war ein 46-jähriger Dortmunder mit seinem Pedelec auf der Castroper Straße in Richtung Harpener Hellweg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bog auf Höhe der Hausnummer 176 ein Pkw aus einer Einfahrt in die Straße ein und nahm dem Pedelec-Fahrer die Vorfahrt.

Auto kam aus einer Einfahrt in Bochum-Grumme

Dadurch verlor der 46-Jährige die Kontrolle, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stürzte auf den Gehweg. Der Pedelec-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Mercedes mit Recklinghäuser Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird als augenscheinlich „südeuropäisch“ beschrieben, ca. 40-50 Jahre alt, mit Brille und Kappe.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Autofahrer sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

