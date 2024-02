Vor einem Jahr fast pleite: Jetzt startet „Baseburger“ durch

Bochum Ende 2023 stand das Lokal „Baseburger“ in Bochum kurz vor dem Aus. Der neue Filialleiter schaffte die Wende – und plant Events auch im Karneval.

Vor rund einem Jahr fast noch pleite, hat sich das Lokal Baseburger am Alten Markt in Wattenscheid-City gut erholt unter neuer Leitung. Die im Zentrum gelegene Großgastronome im Wattenscheider Herzen am Alten Markt, auch optisch attraktiv gestaltet über zwei Etagen, hat in den letzten Monaten schwer aufgedreht unter dem neuen Betreiber-Paar Awne und Diana Al-Hussein.

Auch Karneval gehört zum Baseburger-Konzept in Bochum

„Wir haben uns viel einfallen lassen, um diese tolle Location ganz weit nach vorne zu bringen. Es wäre eine Schande gewesen, wenn dieses Lokal vor gut einem Jahr geschlossen worden wäre“, so Awne Al-Hussein als Franchisenehmer. „Woanders wäre hier schon längst der Teufel los, aber in Wattenscheid muss sich alles entwickeln, um dann groß durchzustarten. Aber insgesamt läuft es hier schon jetzt sehr gut. Und wir haben viele neue Ideen entwickelt, wie es noch besser laufen kann.“ „Restaurant und Cocktailbar“, steht auf den Plakaten. Aber es geht um mehr - um regelmäßige Events, wie jetzt zu Karneval.

+++ Mehr Nachrichten aus Wattenscheid finden Sie hier! +++

Schlager: Von Mike Bauhaus über Sabrina und Tommy Ton bis Mario Maxim

Die Auftritte für den Schlager- und Karnevalsabend am 10. Februar finden in der oberen Etage des großzügig angelegten Lokals Basebuger im Gertrudiscenter am Alten Markt 1 in Bochum-Wattenscheid statt. Der Vorverkauf ist angelaufen, der Eintritt beträgt 11,99 Euro (Abendkasse 14,99 Euro). Weitere Informationen unter Tel. 02327 96 58 777 und im Internet unter www.baseburger.de/restaurant-bochum/

Schlagersänger Mario Maxim, hier beim Auftritt im Sommer 2023 in Bochum-Höntrop (KGV Vogelsang), ist eine Stimmungskanone. Foto: WAZ

Baseburger Wattenscheid: Gute Konditionen mit dem Vermieter ausgehandelt

„Wir haben als neue Betreiber mit dem Hamburger Centermangemenent des Wattenscheider Gertrudiscenters den Kontakt gesucht und neue Konditionen aushandeln können, vor allem mit Blick auf die Miete. Und haben so etwas vereinbart, mit dem wir finanziell leben können. Also für beide Seiten eine Win-Win-Situation.“

Folgen Sie der WAZ-Lokalredaktion Bochum auf Instagram!

Denn schließlich müsse man mit dem Geschäft ja so viel Ertrag erzielen, dass „Angestellte, Betreiber und Vermieter damit zurecht kommen können. Das ist uns gelungen. Einen Leerstand an diesem Standort will doch niemand.“ Dazu gehöre neben einem attraktiven Speisen-Angebot - von Burger bis Salat - auch ein aufmerksamer Service und eine gemütliche Atmosphäre im stilvollen Ambiente. „Die gelungene Mischung macht es ja schließlich auch. Und bei gutem Wetter kann man hier auch draußen sitzen auf dem Marktplatz. Was will man denn mehr?“

Neue Baseburger-Betreiber lassen sich viel einfallen

Die beiden, sie stammen aus dem Irak und sind schon seit vielen Jahren hier, haben auch weiterhin noch sehr viel vor. „Wir wollen mit dieser Location für Leben in der Wattenscheider Inennstadt sorgen, und das ist auch dringend nötig. Das Potenzial ist doch da. Wir wollen hier nehen dem üblichen Tagesgeschäft und geschlossenen Gesellschaften eine Evenststätte schaffen, die auch sonst die Menschen in unser Lokal und in die Wattenscheider Innentadt lockt“, sagt das ambitionierte Paar, schon lange auch privat dem Ruhrgebiet mit viel Herz verbunden.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Vorverkauf für jecken Schlagerabend im Baseburger Bochum läuft

Es gehe für den geschäftlichen Erfolg auch darum, neben Tagesgästen und geschlossenen Gesellschaften auch regelmäßig Events steigen zu lassen. Und das soll bei dem Schlagerabend zu Karneval am Samstag, 10. Februar, ab 18.11 Uhr der Fall sein. Vier in der Szene bekannte Schlagersängerinnen und -sänger wollen hier erstmals für einen munteren Abend in jecker Stimmung sorgen: Mike Bauhaus, Mario Maxim, Tommy Ton und Sabrina. „Das sind Gute-Laune-Garanten“, sagen Awne und Diana Al-Hussein. „Buntes Programm, tolle Kostüme, Riesenstimmung“, lautet ihr Motto für diesen Abend. Und ein Tanz in den Mai ist auch schon geplant, ebenso Sommerpartys.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum