Info Vor einem Jahr begann „Fridays for Future“

Vor einem Jahr begann „Fridays for Future“

Vor einem Jahr kamen in Bochum erstmals Schüler zu einer „Fridays for Future“-Demonstration zusammen. Daran erinnert Ingo Franke vom Arbeitskreis Umweltschutz (AKU), der zu den Initiatoren zählte.

Am 25. November 2019 versammelten sich 300 Jugendliche mehrerer Bochumer Schulen vor dem Technischen Rathaus. Eine Woche später waren es bereits mehr als 1000 Teilnehmer. Es war der Auftakt für die wöchentlichen Demos für einen besseren Klimaschutz.

Inzwischen habe die Bochumer Politik „zwar den Klimanotstand ausgerufen, handelt aber nicht entsprechend“, so Franke. „Die Bevölkerung fliegt immer häufiger, fährt immer mehr SUV‘s und isst Käse und andere Milchprodukte in großen Mengen. Die Klimakatastrophe schreitet anscheinend unaufhaltsam voran“, so Franke und appelliert: „Sie können das ändern!“