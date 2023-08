Neben diesem Rewe in Bochum-Querenburg können jetzt auch Postgeschäfte erledigt werden.

Post Von Null auf Zwei: Gute Nachricht für Post-Kunden in Bochum

Bochum-Querenburg. Lange gab es in Bochum-Querenburg keine Post-Filiale mehr, bald öffnet innerhalb weniger Monate schon die zweite – neben einem Supermarkt.

Gute Nachrichten für alle Post-Kunden rund um das Uni-Center in Bochum-Querenburg: Das Unternehmen eröffnet am 2. November eine neue Filiale im „Uni-Store Lotto im Rewe-Kaufpark“ an der Querenburger Höhe 208. Lange Zeit gab es im Stadtteile gar keine Post-Filiale mehr, bald sind es dann sogar zwei.

Denn vor wenigen Wochen erst wurde ein Kiosk auf dem Campus der Ruhr-Universität so umgerüstet, dass dort jetzt Postgeschäfte erledigt werden können. Richtig zufrieden waren viele Querenburger damit aber nicht, denn der Standort liegt doch recht weit von den Wohnvierteln (speziell in der Hustadt) entfernt.

Nun dieses neue Angebot im Uni-Center, das um Einiges zentraler liegt, fußläufig gut erreichbar ist und mit einem Einkauf verbunden werden kann. Durch diese Neueröffnung solle der Standort und der Kundenservice in Bochum weiter ausgebaut werden, teilt die Deutsche Post mit. „In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot.“

Außerdem könnten Kunden dort den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Das Postgeheimnis bleibe gewahrt. Das Team der neuen Filiale werde hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter.

Die Deutsche Post weist darauf hin, dass auf www.deutschepost.de/standorte alle Standorte von Postfilialen und DHL-Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt werden. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten sowie die Standorte von meist rund um die Uhr verfügbaren Packstationen seien dort ebenfalls zu finden.

