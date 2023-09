Symbolbild: An dieser Kreuzung von Viktoriastraße und Südring kam es am Donnerstagabend zum Unfall.

Unfall Von Auto erfasst: 22-Jährige in Bochum schwer verletzt

Bochum. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt worden. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Eine 22 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Bochumer Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer gegen 21.40 Uhr auf dem Südring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als er die Kreuzung zur Viktoriastraße passierte, kam von rechts die Radfahrerin herangefahren.

Der 45-Jährige erfasste die junge Frau mit seinem Auto, die Radfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, heißt es.

Der Autofahrer sei bei „Grün“ über die Kreuzung gefahren, teilt Polizeisprecher Jens Artschwager mit. Dies sei jedenfalls der aktuelle Stand der Ermittlungen. Ob die Radfahrerin einen Fehler gemacht hat, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum