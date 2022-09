Von Abba bis Mozart: Bochumer Symphoniker haben viel vor

Bochum. Ein volles Programm erwartet die Besucher des Anneliese-Brost-Musikforums in Bochum: Es gibt Edel-Pop von Abba – und ein alter Freund ist zurück.

Vom Abba-Revival bis zur Verneigung vor Mozart: Die Bochumer Symphoniker haben in den nächsten Wochen eine Menge vor. Hier ein Ausblick auf einige Highlights im Programm, die bestimmt einen Besuch lohnen.

Bosy Meisterstücke

Das verspricht ein Fest zu werden: Die Symphonie Nr. 1 von Jean Sibelius und das Konzert für Violoncello und Orchester von Witold Lutoslawski stehen im Mittelpunkt der Symphoniekonzerte am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. September, jeweils um 20 Uhr im Musikforum. Aziz Shokhakimov wird das Orchester leiten, als Gast ist die erst 28-jährige Cellistin Anastasia Kobekina zu Gast, die in Konzerthäusern in ganz Europa gefragt ist. Karten ab 16 Euro.

Krabbelkäfer Wunderblau

Die Allerkleinsten von null bis zwei Jahren stehen bei drei Konzerten der Reihe „Musikvermittlung“ im Mittelpunkt, die am Donnerstag, 6. Oktober, um 10, 11.30 und 15.30 Uhr im kleinen Saal stattfinden. Gemeinsam mit „Krabbelkäfer Wunderblau“ gehen die Kleinen auf eine wundersame musikalische Entdeckungsreise (Erwachsene zehn Euro, Kinder fünf Euro).

Führungen durchs Musikforum Nach längerer Corona-Pause bieten die Bochumer Symphoniker wieder Führungen durchs Musikforum (Marienplatz 1) an. Während der rund 90-minütigen Tour erfahren die etwa 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel Wissenswertes rund um den Bau des Hauses und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Der Turm der Marienkirche kann während der Führung nicht bestiegen werden. Wieder am Samstag, 8. Oktober, um 11.30 und 13 Uhr, sowie am Samstag, 15. Oktober, um 13 Uhr. Karten (8,50 Euro) unter 0234 910 8666 und bochumer-symphoniker.de

Thank you for the music

Abba forever! Die Musik des unsterblichen schwedischen Quartetts erfreut sich noch immer riesiger Beliebtheit. Doch sollen die Konzerte unter dem Titel „Thank you for the music“ am 7., 8. und 9. Oktober jeweils um 20 Uhr keinesfalls als reine Nostalgie-Happenings verstanden werden. Im Kern geht es um die Musik, um die feinen Melodien und die mitunter fantastischen Kompositionen, die die Bochumer Symphoniker gemeinsam mit dem Dirigenten Ulrich Kern neu interpretieren wollen. Esther Brouns und Maartje Peeters sind als Sängerinnen an Bord, die Leitung hat Torsten Sickert (Karten ab 37 Euro).

Bosy Matinée

Der frühere GMD Steven Sloane schaut mal wieder in seiner alten Heimat nach dem Rechten: Am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr leitet er die Bosy Matinée. Mit der „Symphonie fantastique“ von Hector Berlioz steht eines seiner absoluten Lieblingsstücke auf dem Programm (Karten ab 16 Euro). Parallel zum Konzert findet die Musikwerkstatt für Kinder von sechs bis zehn Jahren statt: Während die Eltern oder Großeltern dem Konzert lauschen, basteln die lieben Kleinen nebenan diverse Schlagzeuge (Teilnahme: 14 Euro).

Ach, Mozart!

Ein Abend ganz im Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart: Bei „Bosy pur“ am Mittwoch, 19. Oktober, um 20 Uhr widmen sich die Symphoniker der Serenade Nr. 10 („Gran Partita“) und der Symphonie Nr. 39. Die Besonderheit: Das Konzert wird nicht von einem Dirigenten, sondern von dem ersten Violinisten Raphael Christ geleitet, der das Orchester gewissermaßen von seinem Platz aus anführt. Das führt auf der Bühne regelmäßig zu einer Menge Spielfreude und unerwarteter Energie (Karten ab 18 Euro).

