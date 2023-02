Vollbrand in Bochumer Lagerhalle – Nina-Warnung ausgelöst

In Bochum brannte am Mittwochabend eine Lagerhalle in vollem Ausmaß.

Bochum. Großbrand in einer Lagerhalle in Bochum-Hamme: Aufgrund starker Rauchentwicklung wurde eine Warnung über die Nina-App ausgelöst.

Eine Lagerhalle an der Carolinenglückstraße in Bochum-Hamme brannte am späten Mittwochabend (1. Februar) in vollem Ausmaß. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Warnung über die Nina-App ausgelöst. Türen und Fenster in der näheren Umgebung sollten geschlossen bleiben. Es bestehe aber keine Gefahr.

Der Einsatz werde voraussichtlich einige Stunden dauern, teilte die Leitstelle der Feuerwehr Bochum auf Nachfrage dieser Redaktion mit (Stand 23.35 Uhr). Weitere Angaben – zum Beispiel zur Brandursache – könne man noch nicht machen. Personen seien nach ersten Erkenntnissen aber nicht verletzt. (red.)

