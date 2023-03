Volkshochschule Bochum setzt auf barrierefreies Lernen

Bochum. An der Volkshochschule stehen Themen wie barrierefreies und digitales Lernen oben auf der Agenda. Dementsprechend ist das Angebot aufgestellt.

Lebenslanges Lernen ist wichtig wie nie. Denn die Welt der Menschen erscheint schnelllebiger als je zuvor. Das digitale Zeitalter und weltweite Krisen fordern jedes Individuum heraus, das Leben in Gemeinschaft sinnstiftend zu gestalten. Insofern nimmt die Volkshochschule nach wie vor eine wichtige Funktion in der Stadtgesellschaft ein.

VHS Bochum bietet vielfältiges Programm

Bildung verbindet Menschen und macht sie stark. Gegründet 1946 ist die Volkshochschule als Amt für Weiterbildung fest in der Kommune verankert. Mit einem internationalen Team aus fast 300 Kursleiterinnen und Kursleitern und über 700 Veranstaltungen bietet die VHS einen Wissensschatz, auf den jeder Bürger und jede Bürgerin zugreifen kann. Das Angebot ist so vielseitig, dass nur der Blick ins Programm einen Überblick bieten kann: Das reicht von Kursen der Grundbildung, um Lesen und Schreiben zu erlernen, über Gesundheitsangebote, Umweltthemen, Kulturexkursionen bis hin zu Online-Kursen mit journalistischen Inhalten der Bürgerakademie in Kooperation mit dem Recherchenetzwerk Correctiv.

Barrierefreies Lernen ist an der VHS Bochum ein wichtiger Aspekt

Inklusion und digitale Lernformen stehen im Mittelpunkt der Innovation in der Volkshochschule Bochum Aktuell entwickeln Helle Timmermann, Leiterin der Volkshochschule, und ihr Team zudem Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit. Zwei große Schlagworte sind: „Digitalisierung“ und „Inklusion“. Diesen Themen wurde in der VHS vor einiger Zeit eine extra Stabstelle gewidmet. Es gilt, die Schlüsselbegriffe in konkretes Tun zu übersetzen. „Noch sind die Grenzen sehr deutlich, wenn ich in den Bereich der Schulabschlüsse schaue, da fehlt aktuell die Rampe für Menschen mit Rollstuhl. Aber es geht auch nicht darum, jetzt alles zu machen. Es ist wichtig, das als Prozess zu begreifen“, sagt Timmermann.

In puncto Inklusion ist die Reihe „Innenstadt inklusiv“ ein Beispiel. Sie ist eine Kooperation der VHS mit der Inklusionsbeauftragten der Stadt Bochum, der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EvH), der Hochschule für Gesundheit (HS Gesundheit) und der AG Behinderte. In fünf Kursen bis zum 14. Juni beschäftigen sich die Teilnehmenden mit der Teilhabe in der Innenstadt von Bochum.

„In dieser Reihe haben wir direkt eine Simultanübersetzung in leichter Sprache und eine simultan FM-Anlage dabei, das ist neu“, beschreibt Astrid Thews, VHS-Fachbereichsleiterin Gesellschaft und Politik. Umzug ins Haus des Wissens beschleunigt die Entwicklung der Volkshochschule Bochum. Sowohl in der inklusiven als auch in der stadtteilbezogenen Bildungsarbeit sei es wichtig, auf Menschen zuzugehen, so Thews: „Es gibt ja diese Barriere, die nicht sichtbar ist. Da setzen wir auf aufsuchende Arbeit. Die Kolleginnen sind in verschiedene Einrichtungen gegangen, haben das Projekt vorgestellt und Vertrauen geschaffen.

Umzug ins „Haus des Wissens“ soll zeitgemäße Bildung ermöglichen

In den Gesprächen stellt sich heraus: Die Bedarfe und das Interesse sind da“, beschreibt sie. Im Jahr 2026 soll das Haus des Wissens eröffnet werden. Der nahende Umzug in ein modernes Gebäude beschleunige diese Prozesse in der Volkshochschule, informiert Helle Timmermann. Sascha Kollmer, Fachbereichsleiter Digitales und Fotografie informiert: „Es wurden bereits einige Hybridsysteme angeschafft und damit die Möglichkeit, sowohl in Präsenz als auch online am Unterricht teilzunehmen kann.“

Das Team der VHS bereitet sich vor, um dann im Haus des Wissens zeitgemäße Bildung und Begegnung zu ermöglichen – inklusiver und digitaler. Aktuelle Veranstaltungen veröffentlicht die Volkshochschule auf der Webseite. Die Volkshochschule arbeitet mit vielen Netzwerkpartnern zusammen. Kooperationen und Veranstaltungen zu aktuellen Themen landen nicht immer im Semesterprogramm. Darum veröffentlicht die VHS spannende Projekte oft auch auf ihrer Webseite unter: https://vhs.bochum.de/aktuelles/

