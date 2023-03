Volksbühne spielt Komödie über eine turbulente Hochzeit

Die Volksbühne steckt mitten in den Proben für ihr neues Stück. Hier eine Szene aus der letzten Aufführung „Denn sie wissen nicht, was sie erben".

Bochum. Mit „Ein Hochzeitsplaner für alle Fälle“ feiern das beliebte Laientheater Premiere im Saalbau Spitz in Bochum. Die Proben laufen auf Hochtouren.

Die Planung einer Hochzeit kann mitunter mit unvorhersehbaren Risiken verbunden sein. Davon erzählt die Volksbühne in ihrer neuen Frühjahrskomödie „Ein Hochzeitsplaner für alle Fälle“, die am Samstag, 14. April, ihre Premiere im Saalbau Spitz in Bochum-Stiepel erlebt. Die Proben laufen auf Hochtouren, auch der Kartenvorverkauf hat schon begonnen.

Volksbühne in Bochum probt eine neue Komödie

Bei der Volksbühne wird seit weit über 70 Jahren Laientheater mit viel Herz und Engagement gespielt. Von der Bühne über die Kostüme bis zu den Requisiten wird alles in Eigenregie meist nach Feierabend hergestellt. Das Theaterspielen ist für die Beteiligten teils schon seit vielen Jahren ihr liebstes Hobby.

Das neue Stück „Ein Hochzeitsplaner für alle Fälle“ von Jennifer Hülser führt in die schwierigen Vorbereitungen für eine Hochzeit. Pascal macht seiner Sabine einen Heiratsantrag – und damit beginnen die Probleme. Denn Pascals Bruder und Sabines beste Freundin waren mal ein Paar: Heute hassen sie sich bis aufs Blut, als Trauzeugen sind sie wahrlich keine gute Kombination.

Vorbereitungen für Hochzeit laufen aus dem Ruder

Kurzerhand engagiert Sabine die Hochzeitsplanerin Edda, die schon bald mit ihrer Assistentin Tiffy auftaucht und die „angesagtesten“ Ideen präsentiert. Auch Oma Paschulke mischt sich in die Vorbereitungen kräftig ein. Ob das gut geht?

Unter der Regie von Ruth Wirth und Maxi Loebel spielen Martina Basaldella, Conny Bujak, Rainer Hahne, Rosmarie Kaufmann, Klaus Kischkel, Maxi Loebel, Carmen Lumma und Willi Pape. (sw)

Premiere am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr im Saalbau Spitz (Kemnader Straße 138). Wieder am 16., 22. und 23. April. Karten (zehn bis zwölf Euro): 0234 472387

