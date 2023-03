In Bochum-Dahlhausen gibt es derzeit eine kleine Störung bei Vodafone.

Bochum-Dahlhausen. In Bochum-Dahlhausen gibt es eine Vodafone-Störung, Internet und TV funktionieren in manchen Haushalten sind. Wie lange die Störung andauert.

In Bochum-Dahlhausen gibt es Probleme bei Vodafone. Eine kleine lokale Störung sorgt dafür, dass bei einigen Kundinnen und Kunden Fernsehen und das Internet ausfallen.

Ein Sprecher bestätigt auf WAZ-Anfrage: „In der Lewackerstraße 19 gibt es eine kleinere lokale Störung an einem Übergabepunkt.“ Betroffen seien in einem Wohngebäude oder in dessen Umfeld acht Kundinnen und Kunden.

Vodafone-Störung in Dahlhausen: Behebung am Mittwochmorgen

„Die Entstörung ist für morgen früh geplant. Wir bitten die betroffenen Kunden bis dahin um etwas Geduld und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, erklärt der Sprecher am Dienstag weiter.

