Vision Bermudadreieck 2030

Das Bermudadreieck will mehr sein als eine reine Partymeile. Geht es nach den Gastronomen und Immobilieneigentümern, entwickelt sich das Ausgehquartier bis 2030 zu einem europäischen Szeneviertel. Vier bis fünf Millionen Besucher könnte dies jährlich anziehen; immerhin rund ein Drittel mehr als heute, schätzen die Verantwortlichen.

„Vision Bermuda3eck 2030“ heißt ein Arbeitspapier der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bermudadreieck (ISG). Sie will mit ihrem Ideenpaket teilhaben an den Fördermillionen, die im Zuge des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) in die Bochumer Innenstadt fließen.