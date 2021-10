Vier Virtuosen bei der „Nacht der Gitarren“ in Bochum

Lulo Reinhardt ist einer der virtuosen Musiker, die sich am 21. Oktober 2021 bei der „Nacht der Gitarren“ in der Christuskirche in Bochum vorstellen.

Bochum. Die „Nacht der Gitarren“ versammelt vier Virtuosen aus vier Ländern für eine Festivaltour. Nun sind die Ausnahmekünstler in Bochum zu Gast.

Die „Nacht der Gitarren“ versammelt vier Gitarrenkünstler aus vier Ländern für eine Festivaltour durch Deutschland und die Niederlande. Am Donnerstag, 21. Oktober, macht die Musikshow in der Christuskirche in Bochum Station.

Es handelt sich dabei um einen Nachholtermin, die für das letzte Jahr bereits geplante Veranstaltung wurde wegen Corona abgesagt. Die virtuose Saitenshow entführt in die hohe Kunst des Gitarrenspiels – mal als Solo-Performance, mal im kongenialen Zusammenwirken, stets getragen von hoher gegenseitiger Wertschätzung.

„Nacht der Gitarren“ steigt in der Christuskirche in Bochum

Zu erleben sind:

Lulo Reinhardt (Deutschland), der zu den wichtigsten Stimmen des Gypsy-Jazz zählt und dessen Mix aus Latin, Swing und Weltmusik stets aufs Neue begeistert.

Alexandr Misko. Der junge Russe ist der neue Star der „Fingerstyle“-Gitarrenkunst, mit seinen 21 Jahren ist bereits im Gitarren-Olymp angekommen.

Stephanie Jones. Die Gitarristin aus Australien, die derzeit in Deutschland wohnt, brilliert als erfolgreiche Kammermusikerin, unter anderem mit dem Weimar Guitar Quartet. Ihr künstlerisches Schaffen ist in bisher zwei Alben dokumentiert. Als „Virtuoso of the Year“ wurde sie von der Fine Music Network Competition ausgezeichnet.

Eleonora Strino. Die in Neapel geborene Musikerin macht als Jazzgitarristin Furore und ist auf zahlreichen internationalen Festivals zu Gast.

Karten & Info:

>>> 21. Oktober 2021., 20 Uhr, Christuskirche, Platz des europäischen Versprechens 1, 4787 BochumBeginn 20 Uhr, Karten (ab 28,50 Euro) unter https://christuskirche-bochum.de

