Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Bochum – hoher Schaden

Die Fahrbahn des Zeppelindamms in Bochum wurde in beiden Richtungen gesperrt.

Bochum. Im Feierabendverkehr in Bochum-Wattenscheid sind bei einem Auffahrunfall vier Menschen verletzt worden. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Vier Verletzte und ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich im Feierabendverkehr am Dienstag in Bochum-Wattenscheid ereignet hat.

Laut Polizei war gegen 17.25 Uhr eine 25-jährige Bochumerin mit ihrem Auto auf dem Zeppelindamm in Richtung Linden unterwegs. An der Kreuzung zum Preins Feld fuhr sie einer 37-jährigen Autofahrerin aus Bochum auf, die im Stau an der roten Ampel stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 37-Jährigen, in dem sie mit zwei Kindern (beide 6) saß, in ein weiteres Auto einer 37-Jährigen vor ihr geschoben.

Fahrbahn des Zeppelindamms wurde komplett gesperrt

Nach aktuellem Stand erlitten die 25-Jährige sowie die 37-Jährige mit ihren beiden Kindern leichte Verletzungen. Sie wurden zur ambulanten Behandlungen ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Autos wurden abgeschleppt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen.

