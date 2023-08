Das Dorffest in Bochum-Harpen findet am Wochenende wieder statt.

Feiern in Bochum

Feiern in Bochum Vier Tage Dorffest in Bochum-Harpen – das müssen Sie wissen

Bochum-Harpen. Das 211. Dorffest lockt am Wochenende wieder Tausende Bochumer nach Harpen. Das Angebot ist wie immer groß, doch eine Attraktion wird fehlen.

Die 211. Ausgabe des Harpener Dorffestes – ein Mix aus Kirmes und Stadtteilfest – steigt am kommenden Wochenende wieder. Rund 35 Speisenstände, Fahr- und Spielgeschäfte sorgen von Freitag bis Montag, 18. bis 21. August, täglich ab 14 Uhr für Unterhaltung. Die Aktionsfläche erstreckt sich von der St.-Vinzentius-Kirche über die Kattenstraße bis hin zum Lütkendorpweg. Eine Attraktion wird allerdings fehlen.

Das geplante Feuerwerk kann wie schon im Vorjahr nicht durchgeführt werden. Der in der Vergangenheit gewählte „Abbrennort“ kann nicht mehr genutzt werden, da sich die Auflagen für Landschaftsschutzgebiete im Jahr 2021 geändert haben. „Da die Suche nach einem Alternativort trotz intensiver Bemühungen erfolglos blieb, musste das Feuerwerk ersatzlos gestrichen werden“, heißt es von Bochum Marketing.

Dennoch ist man sicher, dass das Dorffest auch ohne Feuerwerk noch viel Strahlkraft besitzt. Dieses hat seinen Ursprung am 14. August 1812 als Vieh- und Krammark. Seit 2004 wird die Harpener Kirmes mit einem Stadtteilfest verbunden und von Bochum Marketing sowie dem Förderverein Harpen organisiert. Seit 2007 ist das Traditionsfest eine bezirkliche Veranstaltung der Bezirksvertretung Bochum-Nord und wird von ihr mitveranstaltet. In diesem Jahr haben sich außerdem der TuS Harpen, der Musikzug Bochum-Harpen und die evangelische Kirchengemeinde Harpen in besonderem Maße engagiert.

Die offizielle Eröffnung des Harpener Dorffestes findet am Freitag, 18. August, um 16.30 Uhr auf der Bühne am Lütkendorpweg statt. Anschließend geht es auf der Bühne mit der Partyband „Magic Cops“ musikalisch weiter. Auch an den weiteren Tagen wird den Besuchern eine abwechslungsreiche Bühnenshow geboten, etwa mit dem Hot Pott Sound Orchestra (Samstag, 16 Uhr), Schlagersängerin Heidi Jahns (Sonntag, 15 Uhr) und der Oldie-Band Substitutes (Montag, 19 Uhr).

Von der Bühne am Lütkendorpweg zieht sich die Kirmes bis kurz nach der St.-Vinzentius-Kirche. Auf dem Weg finden sich klassische Kirmesspiele wie Entenangeln, Ballwerfen, Greifautomaten und ein Schießwagen ebenso wie das Bungee-Trampolin „Outbreak Jumper“ und das Karussell „Baby 2000“ als Highlights für Kinder. Die großen Fahrgeschäfte kommen ebenfalls nach Harpen: Mit „Millenium Drive“ – auch als Ruhrpott-Scooter bekannt – steht ein spektakulärer Autoscooter bereit zur Fahrt, und in der „Amazona-Bahn“ geht es mit Tempo durch den Dschungel.

Am Montag, 21. August, ist der Familientag. An vielen Fahrgeschäften und Ständen gibt es dann Vergünstigungen und Rabattaktionen.

Rund um die St.-Vinzentius-Kirche und das Gemeindehaus hat die evangelische Gemeinde einige Aktionen vorbereitet. Spannende Programmpunkte sind u.a. das Konzert der Big-Blast-Company (Samstag, 19 Uhr), der Gottesdienst im Autoscooter (Sonntag, 11 Uhr), das Offene Singen in der Kirche (Sonntag, 16 Uhr) und das Weinfest (Montag, 18 Uhr).

Das komplette Bühnenprogramm gibt es auf www.foerderverein-harpen.de.

