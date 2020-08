Vier Autos stoßen in Bochum zusammen - eine Verletzte

Bochum. Vier Autos sind bei einem Unfall in Bochum miteinander kollidiert. Ein 26-Jähriger war gegen Autos, die an einer Ampel warteten, geprallt.

Bei einem Unfall mit vier Autos am Samstagabend (22.) in Bochum ist eine Beifahrerin verletzt worden.

Laut Polizei befuhr ein 26-jähriger Bochumer den Werner Hellweg in Richtung Werne. In Höhe zur Auffahrt zur A43 (Fahrtrichtung Wuppertal) hielten an der dortigen roten Ampel drei Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der 26-Jährige fuhr auf den Wagen eines 40-jährigen Bochumers auf.

Drei Wagen vor dem Unfallverursachers wurden ineinandergeschoben

Dieser Pkw schob wiederum zwei weitere Fahrzeuge – das eines 42-Jährigen Mannes aus Korbach und eines 64-jährigen Mannes aus Bochum – zusammen. Durch den Aufprall wurde eine 45-jährige Beifahrerin aus Korbach verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt.