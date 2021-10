Zehn Bochumerinnen und Bochumer sind in einer Woche an und mit dem Coronavirus gestorben. Lange hatte es zuvor keine Toten mehr gegeben.

Bochum. In Bochum sind in einer Woche zehn Menschen an und mit Corona gestorben. Die Stadt Bochum nennt Details zu Alter und Impfstatus der Verstorbenen.

Nachdem über lange Zeit in Bochum keine neuen Toten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen waren, sind in der vergangenen Woche gleich zehn Männer und Frauen an und mit dem Coronavirus gestorben.

So ist etwa nach Angaben der Stadt Bochum am Freitag eine 85-jährige Bochumerin trotz vollständiger Impfung an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Vier weitere Corona-Tote in Bochum waren nicht vollständig oder gar nicht gegen das Coronavirus geimpft. Unter ihnen ist auch ein 61-jähriger Mann – der jüngste der Corona-Toten. Alle anderen Verstorbenen waren älter als 80 Jahre.

Die Stadt meldet außerdem fünf Bochumerinnen und Bochumer, die bei ihrem Tod mit dem Coronavirus infiziert waren, aber nicht an einer Covid19-Erkrankung gestorben sind. Auch sie waren im Schnitt knapp 90 Jahre alt, drei von ihnen waren vollständig geimpft.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum