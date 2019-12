Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele Bogestra-Mitarbeiter im Einsatz

Rote Warnwesten machen an der Haltestelle Langendreer-Markt auf Regina Pelger und Janina Schultze aufmerksam. Eigentlich arbeiten die beiden in der Bogestra-Verwaltung. In dieser Woche allerdings sind sie – wie viele andere Kollegen auch – im Stadtgebiet unterwegs, um bei Fragen zum Fahrplan vor Ort zu helfen und Info-Material zu verteilen.

„Wir waren gerade am Ruhrpark, doch da gab es wenig Probleme. Also sind wir weiter nach Langendreer gefahren“, sagen Pelger und Schultze. Doch auch hier ist die Lage entspannt. Ab und zu werden die beiden angesprochen: Wie komme ich nach Lütgendortmund? Wo fährt der 45er her? Welcher Bus bringt mich zum Knappschaftskrankenhaus? Fragen, die schnell beantwortet sind. Läuft.