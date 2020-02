Viel los im närrischen Werne

Viel los ist an den närrischen Tagen in der Herz-Jesu-Gemeinde in Werne. Am 20. Februar öffnen um 14 Uhr zur Weiberfastnacht die Türen des Gemeindezentrums am Hölterweg. Dabei wird Prinz Carsten II. den Schlüssel des Amtshauses an sich nehmen.

Der Männer-Gesang-Verein Cäcilia 1900 Bochum-Werne lädt am 22. Februar zur Prunksitzung ab 19:11 Uhr in den Gemeindesaal ein (Karten im Vorverkauf erhältlich). Ebenfalls im Gemeindezentrum findet am 25. Februar ab 15 Uhr der Kinderkarneval statt (Karten nur an der Tageskasse erhältlich).