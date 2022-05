VfL-Stars machen den Patienten der Bochumer Kinderklinik Mut

Bochum. Danny Blum und Milos Pantovic des VfL Bochums besuchten die katholische Kinderklinik. Sie sprachen und spielten mit den Kindern.

Als das kleine Mädchen vor den großen Fußball-Idolen steht, hat sie nur eine Frage im Kopf. Schüchtern wendet sie sich an den Stürmer vom VfL Bochum und fragt: „Warum hast du so viele Tattoos?“ Gelächter bricht aus – und spätestens damit ihm das Eis zwischen den knapp 25 Kindern in der Kinderklinik und den Fußballstars das VfL Bochum.

Sie stehen auf der sonnigen Wiese neben der Klinik, die VfL-Stars Danny Blum und Milos Pantovic, gemeinsam mit den Kindern vom stationären und ambulanten Bereich des Krankenhauses. Manche von ihnen – im eigenen Vfl-Trikot – beobachten vor Aufregung schweigend das Treiben um ihre Stars, andere plappern wild.

Das Zusammentreffen der kleinen Patientinnen und Patienten und der Fußballprofis entspringt einer Werbeaktion für das Buch „Wie man Riesen bekämpft“ von David Kadel. Seit zwei Jahren wird das Werk gezielt an Kinder und Jugendliche in Kliniken verschenkt.

Kinder und Fußballprofis kommen ins Gespräch. „Ich habe auch einen Sohn“ sagt Danny Blum, deswegen sei es ihm wichtig gewesen, die Aktion zu unterstützen. Was macht dem VfL-Star Mut? Nun, Danny Blum erzählt von einem Freundschaftsbuch, in dem er wie viele andere Jungs seinen Traum vom Leben als Fußballprofi verewigt hatte. Doch allein er habe das auch verwirklicht. „Man muss sein Ziel wirklich verfolgen und dabei auf andere Sachen verzichten.“

Fußballprofis Danny Blum und Milos Pantovic vom VfL Bochum sind zu der katholischen Kinderklinik als Teil der Mutmach-Aktion „Wie man Riesen bekämpft“ gekommen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Nach einem Fußballspiel bekommt jedes Kind ein „Mutmach-Buch“ – und die Freude ist deutlich zu sehen auf den Gesichtern der Kinder.

