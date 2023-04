VfL-Legende Frank „Funny“ Heinemann kommt zum Bermuda-Talk

Bochum. Die Talkrunde mit Promis aus Bochum steigt wieder im Mandragora. Das bewährte Konzept wird leicht verändert, auch der Mandra-Wirt mischt mit.

Illustre Gäste wie Frank „Funny“ Heinemann und Thomas Gerres werden beim kommenden Bermuda-Talk erwartet, der am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr im Mandragora (Konrad-Adenauer-Platz) in Bochum stattfindet. Dafür haben sich die beiden Gastgeber Michael Wurst und Oliver Bartkowski ein leicht verändertes Konzept überlegt.

Bermuda-Talk in Bochum startet mit neuem Konzept

„Ab sofort kommen unsere Gäste nicht mehr nacheinander zu uns auf die Bühne“, erzählt Bartkowski. „Sie nehmen stattdessen an der Theke oder an den Tischen Platz, damit die Zuschauer besser in die Gespräche eingebunden werden und auch selber Fragen stellen können.“ Eine wichtige Rolle übernimmt dabei der neue Wirt und Mandra-Betreiber Julian Kruse, der den Talk ebenfalls bereichern wird und nebenbei noch die Getränke ausschenkt.

Zum ersten Mal dabei ist Frank Heinemann, der über 200 Bundesliga-Spiele für den VfL bestritt. Sein größter Erfolg war die Teilnahme am Pokalfinale 1988 gegen Eintracht Frankfurt. Nach seiner aktiven Zeit wurde er Co-Trainer beim VfL und assistierte so legendären Trainern wie Klaus Toppmöller und Rolf Schafstall.

Rockmusiker stellt sein Debütalbum vor

Ebenfalls mit dabei ist der Moderator Thomas Gerres, der 1990 zum Gründungsteam der „Ruhrwelle“ (heute Radio Bochum) gehörte. 13 Jahre lang moderierte er dort unter anderem die Kindersendung „Wundertüte“. Rockmusiker Kaiser Franz aus Recklinghausen stellt sein Debütalbum „Alles auf Anfang“ vor, das im August erscheint. Dazu gesellt sich der in Bochum lebende Kriminalautor Andi Maas, der mit seinem Buch „Pott Mortem – Oktober Blut“ gerade viele Fans gewinnt. (sw)

Eintritt frei. Tische können im Mandragora reserviert werden: 0152 587 43 671

